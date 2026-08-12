Kavinsky : adieu en présence de Quentin Dupieux, Nicolas Duvauchelle et Thomas Bangalter

Vincent Belorgey , connu sous le nom de scène Kavinsky, est décédé le 28 juillet à son domicile parisien à l’âge de 50 ans. Figure majeure de la scène électro française, il a été au centre d’hommages publics et privés, et sa disparition a suscité des réactions de personnalités du monde musical et politique.

La nouvelle de sa mort a provoqué une vague d’émotions chez ses proches, ses collèges artistes et ses admirateurs. Des hommages ont été publiés sur les réseaux et relayés par les médias, tandis que certains échanges publics ont dégénéré en polémiques et en cyberharcèlement à l’encontre de personnes liées au milieu musical.

Parmi les controverses récentes, une intervention sur le réseau X de The Toxic Avenger a pris pour cible la présence d’un homme politique lors des hommages, en demandant qu’il s’abstienne, et en écrivant notamment : « Merci de vous abstenir de cet hommage. La musique électronique vous déteste ». Cette prise de position a généré des réactions vives et, selon des proches cités, une campagne de harcèlement en ligne visant un ami du DJ.

La musique et le cinéma pour lui dire adieu

La cérémonie religieuse a eu lieu le mercredi 12 août à 10h30 en l’église Saint-Pierre de Montmartre, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. L’inhumation s’est déroulée au cimetière Saint-Vincent de Montmartre, conformément aux informations partagées par l’entourage et les comptes rendus de la cérémonie.

Artistes et personnalités du cinéma se sont réunis pour rendre hommage à Kavinsky. Parmi les personnalités présentes figuraient le cinéaste Quentin Dupieux (également connu sous le nom de scène Mr. Oizo), le duo Justice, les réalisateurs Romain Gavras et Gaspar Noé, l’acteur Nicolas Duvauchelle, Thomas Bangalter (ancien membre de Daft Punk) et Pedro Winter. Des fans étaient également présents lors des obsèques.

Kavinsky s’était fait connaître au début des années 2000, effectuant notamment des premières parties pour Daft Punk. Sa notoriété a pris un tournant majeur avec la sortie de Nightcall en 2010 : le titre a trouvé une seconde jeunesse après son intégration à la bande originale du film Drive, porté par Ryan Gosling, ce qui a largement contribué à son rayonnement international.

Plus récemment, l’artiste avait remis Nightcall au goût du jour en l’interprétant aux côtés d’Angèle et du groupe Phoenix lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris en 2024. Ce passage a consolidé son retour médiatique et artistique auprès d’un large public.