Aya Nakamura présente ses excuses moins d’une semaine après son mariage avec RK

Aya Nakamura et le rappeur RK se sont mariés religieusement la semaine dernière, mais la chanteuse a annoncé l’annulation de plusieurs dates prévues cet été sans en préciser les motifs, suscitant interrogations et spéculations parmi les organisateurs et les fans. Dans un communiqué, elle évoque des « raisons indépendantes de [sa] volonté » pour justifier son absence à deux rendez‑vous programmés prochainement.

Selon les éléments communiqués par son camp, Aya Nakamura était attendue sur la scène du Hï Ibiza pour une soirée dont elle s’est finalement désistée. Elle devait également se produire le 11 août au Fitz Marbella. Ces annulations ont été annoncées par la chanteuse elle‑même via un communiqué public dans lequel elle présente ses excuses et remercie le public pour sa compréhension et son soutien.

Le mariage religieux du couple intervient après plusieurs mois de rumeurs sur leur relation. Il y a quelques mois, le rappeur RK a publié une série de clichés, dont un où l’on voit Aya porter une chaîne lui appartenant, image qui avait été interprétée par certains observateurs comme une confirmation de leur idylle. La cérémonie religieuse de la semaine dernière a été relayée par des proches et des membres de l’entourage, et a été saluée par des fans des deux artistes.

Une mystérieuse annulation

Dans son communiqué, Aya Nakamura a indiqué : « Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne pourrai malheureusement pas être présente ce soir au Hï Ibiza et le 11 août au Fitz Marbella ». Elle a ensuite ajouté : « Je suis sincèrement désolée pour ce changement de dernière minute et vous remercie pour votre compréhension et votre soutien ». Aucune précision supplémentaire n’a été fournie quant à la nature exacte de ces « raisons indépendantes ».

La chanteuse demeure toutefois programmée sur d’autres dates de festivals et de showcases prévus avant la fin de l’été, selon les informations diffusées par son équipe. Les organisateurs concernés ont été informés du retrait de l’artiste pour les dates citées, et les billets pour ces événements font l’objet des modalités habituelles en cas d’annulation, sans que le communiqué d’Aya Nakamura ne détaille les procédures à suivre.

Par ailleurs, la relation entre Aya Nakamura et RK avait déjà été au cœur de tensions familiales. L’été dernier, Vladimir Boudnikoff — présenté comme l’ancien compagnon de la chanteuse et le père de sa deuxième fille — avait publié des messages critiques visant la star et son rôle maternel. Dans l’un de ses messages relayés publiquement, il écrivait : « Donc quand je parle de laisser ma fille loin, très loin de ça, tu comprends vraiment pas… Je comprends mieux pourquoi tu l’empêches d’appeler papa depuis 5 jours. Si j’avais su que… » Aya Nakamura n’a pas répondu à ces accusations publiques rapportées à l’époque.

Les équipes de l’artiste ont confirmé que les autres engagements de la tournée prévues après ces dates annulées seront maintenus et repris comme prévu, sans précision supplémentaire sur le calendrier de rétablissement des prestations concernées.