Lénie annonce enfin la sortie de son premier album après 3 ans

Lénie, révélée par la saison 2023 de la Star Academy , a annoncé la sortie imminente de son premier album après trois ans de travail intensif, promettant un projet personnel et puissant. L’artiste, devenue figure montante de la scène francophone, multiplie les publications en studio et affirme vouloir livrer un disque soigné, construit à son image.

Découverte par le grand public lors de la saison 2023 de la Star Academy, Lénie s’était distinguée comme la benjamine de l’émission, convainquant professeurs et téléspectateurs semaine après semaine. Son élimination avant les demi-finales avait surpris nombre de spectateurs ; à sa sortie du château de Dammarie‑les‑Lys, elle a cependant retrouvé un soutien massif de la part du public, notamment lors de la tournée de l’émission et à l’occasion de la parution de plusieurs singles.

Par la suite, Lénie a élargi sa visibilité médiatique en participant à d’autres rendez‑vous télévisés : elle a remporté la finale de l’émission Danse avec les Stars l’année suivante. Sa voix, ses mélodies et des textes qualifiés de profonds ont contribué à asseoir sa réputation auprès d’un public jeune et engagé, tandis que ses prestations scéniques ont été signalées pour leur présence et leur authenticité.

Un premier opus qui a pris du temps

Depuis l’été dernier, la question du premier album de Lénie revient régulièrement dans ses échanges avec les fans. Confrontée à des attentes persistantes, l’artiste a expliqué publiquement les raisons du délai : elle souhaite accorder au projet le temps nécessaire, en lui consacrant « beaucoup de temps et d’énergie ». Dans un message adressé à sa communauté, elle a demandé de la patience et de la bienveillance, insistant sur l’importance de construire ce disque avec soin.

Sur les réseaux sociaux et en story Instagram, Lénie a multiplié les images de sessions d’enregistrement. Elle a écrit notamment : « Je n’ai jamais été aussi excitée » et, évoquant son désir de partager une part intime de son univers, a ajouté qu’elle avait « si hâte de vous emmener à l’intérieur de mon être et de le partager avec vous ». Elle a également qualifié le projet de « tellement puissant et important », manifestant une implication personnelle forte dans sa conception.

Parmi les éléments signalés publiquement, la chanteuse a fait savoir qu’elle travaille le projet aux côtés de collaborateurs identifiés, mentionnant notamment son lien artistique avec Pierre Garnier. Ces derniers mois, outre le travail en studio, Lénie a poursuivi sa présence sur le terrain en participant à plusieurs festivals, où elle a enchaîné les prestations publiques tout en finalisant les morceaux de l’album.