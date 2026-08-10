Céline Dion pourrait reprendre le rôle de marraine de la Star Academy 2026

Céline Dion pourrait être la marraine de la Star Academy 2026 : selon Le Parisien, TF1 et la production Endemol auraient approché la chanteuse alors qu’elle prévoit une série de concerts à la Défense Arena à partir du mois d’octobre. La disponibilité de l’artiste en France au moment du lancement de la nouvelle saison expliquerait ce contact, alors que la mise en vente des billets pour ses dates parisiennes a entraîné l’ajout de représentations supplémentaires en 2027.

Artiste internationalement reconnue, Céline Dion a construit une carrière marquée par sa rencontre avec René Angélil et par des ventes estimées à plus de 200 millions d’albums dans le monde. Sa trajectoire l’a rendue incontournable sur les scènes francophone et anglophone, et son retour progressif sur scène suscite une attention médiatique soutenue.

L’intérêt de la production pour la présence de Céline Dion à la Star Academy intervient au moment où la chanteuse a confirmé, jour de son anniversaire, une série de concerts à la Défense Arena débutant en octobre. La demande pour ces spectacles a été telle que des dates ont été ajoutées pour 2027, et la chanteuse demeure suivie depuis son apparition très remarquée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, sa première prestation depuis l’annulation de plusieurs shows en raison de son état de santé lié au syndrome de la personne raide.

Un rôle à la Star Academy 2026 ?

La possibilité d’un rôle de marraine intervient dans un contexte de remaniement en coulisses : Michael Goldman ne sera plus à la direction de l’émission pour la saison 2026 et son successeur n’a pas encore été dévoilé. Après la présence de Charlotte Cardin, Le Parisien évoque maintenant une sollicitation de Céline Dion par TF1 et Endemol, en lien avec sa présence prévue en France lors du lancement de la saison.

Sur le plan de la préparation du télécrochet, les inscriptions ont été confirmées par Nikos Aliagas et les castings ont déjà débuté, comme l’a indiqué Jonathan Jenvrin sur les réseaux sociaux entre deux dates de sa tournée. Ces opérations de casting visent à sélectionner les nouveaux candidats qui intégreront l’école et se produiront chaque semaine sur la scène de l’émission.

Céline Dion entretient un lien ancien avec la Star Academy : elle a déjà été co-marraine de la saison 7 en 2007, aux côtés de Kylie Minogue, saison remportée par Quentin Mosimann. En 2024, elle avait également adressé un message vidéo aux académiciens, rappelant son attachement à la formule.

Dans cette vidéo, la chanteuse déclarait : « Vous savez que j’adore la Star Academy et que j’ai une très belle histoire avec l’émission, j’ai pu y aller plusieurs fois. Je voulais vous faire ce petit message pour vous dire de profiter à 2 000 %, vous avez une chance incroyable d’apprendre le métier d’artiste dans une si belle école. Vous êtes toutes les semaines sur scène, et ça, ça n’a pas de prix. »