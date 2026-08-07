Le Delta Festival annonce sa liquidation judiciaire après les départs d’Ebony et Mosimann

Le Delta Festival a annoncé, vendredi 7 août 2026, son placement en liquidation judiciaire , mettant fin à douze années d’activité à Marseille après une succession de crises et une vague de retraits d’artistes liée à des accusations visant l’un de ses dirigeants.

Dans un communiqué publié sur son compte Instagram, l’organisation indique que « le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Delta Agency, la société organisatrice du Delta Festival ». L’annonce intervient après plusieurs semaines de turbulences médiatiques et financières autour de l’événement.

Le festival rappelle avoir affronté « bien des épreuves » depuis sa création il y a douze ans : annulations liées au Covid-19 en 2020, une tempête en 2023, des inondations exceptionnelles en 2024, un mistral en 2025 et des grêlons de grande taille le 25 juillet 2026. Par ailleurs, des accusations d’agressions sexuelles visant le cofondateur et président Olivier Ledot ont conduit à sa mise en retrait et à un mouvement de retrait d’artistes programmés.

Crise juridique, artistique et sociale : conséquences immédiates

La mise en liquidation judiciaire signifie, selon le communiqué, la cessation de l’activité de la structure organisatrice et l’ouverture d’une procédure destinée à régler les dettes et à organiser, le cas échéant, la cession des actifs. Le texte précise également un volet social immédiat : « 23 personnes vont être licenciées pour motif économique« .

Le communiqué insiste sur l’impact élargi de cette décision : chaque édition du Delta Festival mobilisait, au-delà de l’équipe permanente, « des centaines de techniciens, intermittents, agents de sécurité, artistes, restaurateurs, transporteurs, fournisseurs, associations et entreprises locales ». Selon l’organisation, c’est tout un écosystème culturel, économique et associatif qui est fragilisé par la liquidation.

La révélation des accusations contre Olivier Ledot a déclenché une vague d’annulations parmi les têtes d’affiche et artistes programmés. Ont fait part publiquement de leur retrait, selon les communiqués et les dépêches médias citées par le festival : Ebony, Mosimann, Kungs, L2B, Adèle Castillon, Feder et Miki. Ces désengagements ont accentué la crise de programmation et la pression financière sur la société organisatrice.

Dans son message, l’équipe du Delta Festival revient sur l’aventure collective et évoque la douleur de l’arrêt : « Pour notre équipe, une page se tourne aujourd’hui avec une tristesse infinie. » Le communiqué rend hommage aux personnes qui ont contribué au festival pendant douze ans et affirme que, malgré la fin de l’activité de la SAS Delta Agency, « le Delta festival continuera de vivre en vous ».