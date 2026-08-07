Pascal Obispo et Julien Courbet : concert caritatif à Bordeaux le 27 août, places 35-79 €

Un concert caritatif organisé par Pascal Obispo et Julien Courbet se tiendra le 27 août à l’Arkéa Arena de Bordeaux pour venir en aide aux victimes des incendies qui ont ravagé le Sud-Ouest. La billetterie a ouvert le 6 août et les places sont proposées entre 35 et 79 euros ; l’événement sera également retransmis à la télévision.

Depuis deux semaines, une série d’incendies liée à la canicule a détruit des milliers d’hectares de forêts, de cultures et de bâtiments d’habitation dans plusieurs départements du Sud-Ouest. Les feux ont provoqué des évacuations, des pertes matérielles importantes et une mobilisation massive des services de secours sur le terrain.

Plusieurs personnalités ont apporté leur soutien financier ou logistique aux sinistrés. Pascal Obispo, en plus de ses dons, a mis à disposition son domicile au Cap Ferret pour héberger des militaires et des pompiers afin de faciliter l’accès aux zones touchées par les incendies.

Un concert pour la bonne cause

Selon Le Parisien, Pascal Obispo, Julien Courbet et Éric Jean-Jean se sont associés pour organiser un concert dont l’objectif principal est la collecte de fonds au profit des victimes. L’intégralité des bénéfices générés par la manifestation sera reversée aux sinistrés, ont précisé les organisateurs, et tous les intervenants liés à l’organisation participent bénévolement.

La programmation annoncée réunit des artistes de premier plan de la scène française. L’affiche inclut notamment Zazie, Renaud, Superbus, M, Gaëtan Roussel, Axel Bauer, Bénabar, Gauvain Sers, Julien Clerc, Natasha St-Pier et Noé Preszow. Pascal Obispo a indiqué que Héléna et Ycare avaient confirmé leur présence.

Les fonds récoltés serviront à venir en aide aux victimes des incendies dans plusieurs départements concernés, cités par les organisateurs : le Var, les Bouches-du-Rhône et l’Hérault, ainsi que d’autres zones touchées du Sud-Ouest. Outre l’achat de billets, le public pourra effectuer des dons directs pour soutenir les sinistrés.

La date retenue pour le concert est le 27 août. La billetterie s’est ouverte le 6 août et propose des tarifs compris entre 35 et 79 euros, indiquent les informations commerciales publiées.

Les organisateurs ont également annoncé que la soirée sera retransmise à la télévision afin d’élargir la portée de la collecte et permettre aux personnes ne pouvant pas se déplacer de suivre les prestations artistiques et de contribuer financièrement.