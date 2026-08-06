Pascal Obispo s’explique sur les accusations de favoritisme lors des incendies

Pascal Obispo a engagé son réseau et ses moyens pour venir en aide aux sinistrés des récents incendies en Gironde : il a coorganisé un concert caritatif à l’Arkéa Arena de Bordeaux avec Julien Courbet et a mis sa résidence à la disposition de gendarmes afin de faciliter leurs opérations de secours près des zones touchées.

Le sud-ouest de la France a été traversé par un mégafeu qui, pendant près de deux semaines, a parcouru des hectares de forêts et provoqué la destruction d’habitations. Face à l’ampleur des dégâts, de nombreux pompiers et militaires ont été mobilisés pour maîtriser les flammes et protéger les populations et les biens.

Pour soutenir les victimes, Pascal Obispo s’est associé à Julien Courbet pour organiser un concert caritatif à l’Arkéa Arena. Les recettes de cette manifestation seront consacrées à l’aide aux sinistrés du Sud-Ouest ainsi qu’aux habitants des départements français récemment éprouvés par des incendies.

Un geste qui intrigue

Durant la période de tension, des riverains ont constaté la présence récurrente de gendarmes au domicile du chanteur, situé au Cap Ferret. Selon les informations rendues publiques, Pascal Obispo a effectivement ouvert les portes de sa maison afin d’héberger des militaires de la gendarmerie, leur permettant ainsi de se rapprocher des secteurs en feu et de faciliter leurs missions sur le terrain.

Interrogé sur Instagram, l’artiste a expliqué sa décision en écrivant : « Je n’ai fait, je crois, que mon devoir de citoyen (…) en essayant d’être utile durant cette catastrophe ». Il a également rappelé ses attaches locales : « Je viens ici depuis mes six ans, et je peux donc presque dire que je suis un enfant du coin », et souligné l’urgence de la situation : « Devant la violence de cette situation apocalyptique, il était humainement impossible de rester immobiles sans aider ces femmes et ces hommes [les sapeurs-pompiers] à protéger nos vies, nos bien et nos villages ».

Le chanteur a par ailleurs rappelé ses engagements antérieurs en faveur d’actions caritatives, citant sa participation passée au Téléthon et aux Restos du cœur. Dans son message, il affirme : « J’ai toujours voulu être utile et j’essaierai de l’être tant que Dieu me prêtera vie. Un chanteur ou un musicien peut l’être parfois, même si je sais que c’est sans commune mesure avec le combat des soldats du feu ! » Il a aussi interpellé ceux qui consacrent leur énergie à la critique en demandant de la déplacer vers des actions concrètes.

Concernant le concert, Pascal Obispo a insisté sur l’objectif de la mobilisation : « Notre objectif premier est de réussir ce pari qui semblait un temps impossible afin de contribuer à aider tous ceux qui, aux quatre coins de notre beau pays, ont tout perdu en quelques heures. »