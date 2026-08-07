Marc Lavoine : la lypémanie, une mélancolie profonde héritée de sa mère

Marc Lavoine a parlé publiquement en 2018 d’une affection longtemps décrite sous le nom de lypémanie , reliant son histoire personnelle à une forme de mélancolie profonde héritée de sa mère. Invité sur le plateau d’On n’est pas couché, le chanteur a expliqué en quoi cette souffrance intérieure influence son vécu et son œuvre, évoquant des signes physiques et émotionnels qui ont marqué son enfance et façonné sa carrière.

Sur le plateau, Marc Lavoine a qualifié la lypémanie de « un peu plus profond que la mélancolie », insistant sur la gravité et la durée de cet état. Le terme, peu usité aujourd’hui, remonte au XIXe siècle et a été employé par le psychiatre Jean-Étienne Esquirol pour désigner une mélancolie intense. Dans la pratique médicale contemporaine, on privilégie désormais les expressions « dépression mélancolique » ou « trouble dépressif sévère », même si le mot lypémanie subsiste dans le vocabulaire courant pour évoquer une tristesse profonde.

Selon le récit du chanteur, la lypémanie se traduit par une souffrance psychique importante, une perte d’élan, un désintérêt pour les activités habituelles et parfois par des manifestations physiques. Marc Lavoine a notamment associé cet état à des difficultés respiratoires, symptôme qu’il observait chez sa mère, et qu’il a décrit comme une respiration machinale accompagnant un dépérissement progressif.

Un héritage intime qui irrigue une carrière

Le souvenir de sa mère est au centre des confidences du chanteur. Il a raconté « avoir vu ma mère dépérir petit à petit » et rapporté que son chagrin s’est transmis : « Ma mère a toujours attendu quelqu’un qui n’est jamais venu. Et son chagrin, elle me l’a donné ». Marc Lavoine dit ressentir parfois la même attente inexpliquée que celle qu’il observait en elle, une attente qui éclaire la tonalité de ses textes.

Cette mélancolie, que l’artiste qualifie volontiers de constitutive, traverse l’ensemble de sa vie professionnelle. Depuis ses débuts dans les années 1980 avec des titres comme Elle a les yeux revolver, jusqu’à ses albums récents, ses chansons explorent les blessures, les séparations et les sentiments ambivalents. « Moi, j’écris le chagrin, c’est mon truc et je ne peux pas en sortir », a-t-il déclaré, reconnaissant que cette orientation artistique participe aussi de sa construction personnelle.

Outre la dimension thématique, Marc Lavoine a rapporté des effets concrets de cette fragilité sur sa voix et sa respiration. Il évoque des insuffisances respiratoires perceptibles parfois en concert et admet que son tabagisme a aggravé ces problèmes vocaux. Parallèlement à ses activités musicales, il a développé un travail d’acteur et d’écrivain où la place des émotions reste centrale.

Les spécialistes cités dans les propos rapportés soulignent que les troubles dépressifs résultent le plus souvent d’une combinaison de facteurs génétiques, psychologiques et environnementaux, et Marc Lavoine parle lui-même d’une transmission familiale de vulnérabilité émotionnelle. À 64 ans, il continue d’enregistrer, de monter sur scène et d’écrire.