Mosimann : le public évacué du festival Porto Latino à Bastia après l’affaissement d’une dalle sous la scène

Porto Latino à Bastia a été évacué en urgence jeudi 7 août après la découverte d’un risque d’affaissement d’une dalle sous la scène, entraînant l’interruption immédiate des concerts et l’évacuation sans incident d’environ 800 personnes .

L’alerte est survenue dans la soirée, peu avant la montée sur scène annoncée du DJ Mosimann. Seule la première partie, assurée par le groupe Bruit Bleu, a pu se dérouler. Les forces de l’ordre ont procédé à l’évacuation du public en quinze minutes, selon les informations communiquées.

La zone concernée se situe dans le parking souterrain de la Citadelle, sous l’esplanade où se tenait le concert. Les organisateurs et les services municipaux ont indiqué des préoccupations structurelles portant sur une dalle d’environ 10 m², susceptible de s’affaisser.

Un drame finalement évité

Selon Corse Matin et des responsables municipaux, la découverte a été faite juste avant la prestation principale, empêchant la poursuite du programme. Jérôme Terrier, directeur général des services de la ville de Bastia, a précisé avoir « constaté une pathologie au niveau d’une prédalle (plaque fine en béton ou précontraint) située sous l’esplanade sur laquelle se tenait le concert ». Il a ajouté qu’il s’agissait d’« une pathologie certaine, mais dont on ignore à cette heure la cause de la gravité ».

Les organisateurs, qui ont mis en avant les procédures de sécurité en place, n’avaient apparemment pas anticipé ce type de défaut structurel, selon les mêmes sources. L’incident intervient dans un contexte estival déjà perturbé pour certains festivals français par des alertes canicule et des incendies, qui ont conduit à des annulations dans d’autres manifestations.

Le parking concerné, dit de la Citadelle, a fait l’objet d’un examen technique sur place. Les autorités locales et les équipes d’intervention se sont mobilisées pour sécuriser la zone et organiser l’évacuation du public, les artistes et le personnel technique présents sur l’esplanade.

L’affaissement potentiel d’une dalle sous une scène représente un risque immédiat pour la stabilité de l’aire de spectacle et pour les infrastructures supportant la mise en place scénique (sonorisation, structures temporaires, installation électrique). C’est en raison de ce risque que la décision d’évacuer a été prise sans que des incidents corporels ne soient signalés lors de l’opération.

La mémoire locale rappelle un précédent tragique lié à un effondrement survenu en 1992 : l’effondrement de la tribune nord du stade Armand-Cesari, qui avait provoqué 18 morts. À la suite de l’alerte au festival Porto Latino, il n’a pas été précisé si la dernière soirée prévue vendredi serait maintenue. Mosimann ne s’est pas exprimé à ce sujet.