Michel Sardou: explication des paroles polémiques de «Je suis pour» et «Des villes de solitude»

Ce 11 août 2026 , la chaîne W9 consacre une soirée à Michel Sardou avec l’émission Les 20 chansons de Michel Sardou préférées des Français , revenant sur une carrière jalonnée de tubes et de polémiques. Avec plus de 100 millions de disques vendus , l’artiste reste présent dans la mémoire collective grâce à des refrains forts et des textes qui ont souvent suscité le débat.

Parmi les titres évoqués figurent des classiques tels que La Maladie d’amour, Les Lacs du Connemara, Je vais t’aimer ou La Java de Broadway. Ces chansons, régulièrement plébiscitées par le public, côtoient dans son répertoire des morceaux dont les paroles ont généré des polémiques médiatiques et parfois institutionnelles.

L’émission de W9 offre l’occasion de revisiter ces tensions. L’artiste lui‑même a expliqué sa méthode d’écriture dans un entretien au Figaro en 2017 : « À 19 ans, j’écrivais huit chansons par jour, je n’ai jamais cherché à provoquer. Pour écrire, je me servais des titres des journaux. » Cette approche, fondée sur la mise en scène et le récit, a donné naissance à des textes qui ont été interprétés comme des prises de position.

Des titres qui ont suscité polémiques et adhésion

Parmi les morceaux les plus controversés figure Je suis pour, sorti en 1976. Écrite après l’assassinat du petit Philippe Bertrand, la chanson adopte le point de vue d’un père réclamant la peine de mort pour le meurtrier de son enfant. Le refrain – « Je suis pour. » – a été perçu par une partie du public comme un manifeste politique, déclenchant une polémique et des hésitations chez certains diffuseurs radiophoniques.

Une autre phrase de son répertoire a provoqué des réactions vives : dans Des villes de solitude, une formule est régulièrement citée hors contexte – « J’ai envie de violer des femmes. » – et a fait l’objet de critiques récurrentes depuis sa sortie. Ces passages extraits ont nourri les débats autour de la portée littérale ou dramatique des paroles.

Le parcours discographique de Sardou comprend aussi des épisodes d’interdiction. Les Ricains, rendu populaire comme hommage aux soldats américains du Débarquement, a été interdit en 1967 après avoir été interprété comme une critique de la politique du général de Gaulle ; dans certains cas, des radios ont vu leurs exemplaires retirés par des gendarmes. En 1975, la chanson Le France a elle aussi déclenché une vive polémique alors que, selon l’artiste, le paquebot avait été vendu depuis plusieurs années lors de la publication du titre.

Sardou n’a pas renié ces textes mais a constamment souligné la distinction entre l’auteur et les personnages qu’il met en scène. Sa ligne de défense, répétée dans ses écrits et interviews, tient en cette phrase : « Je ne suis pas l’homme de mes chansons. » Interrogé en 2025 sur RTL, il a reconnu avoir parfois voulu « bousculer » son époque : « Clivant, je l’ai été, de temps en temps, pour me faire plaisir, pour emmerder les uns, les autres, mais je n’ai pas cherché ça. »

Il a par ailleurs assumé publiquement ses positions politiques : « Je suis gaulliste, de droite. Je revendique « de droite ». Et je n’ai jamais changé. » L’artiste note aussi que certaines interdictions ont accru la curiosité autour de ses chansons ; à propos de Les Ricains, il déclarait ironiquement : « Il m’a rendu un service énorme, parce que ce qui est interdit, ça excite beaucoup. »