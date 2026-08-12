Rihanna aperçue à la Barbade avec ses trois enfants

Rihanna a fait une apparition remarquée à la Barbade, profitant d’un séjour familial sur son île natale au cours duquel elle a présenté ses trois enfants à des lieux emblématiques de son enfance. Sur Instagram, la chanteuse a publié le mardi 11 août plusieurs photos la montrant aux côtés de RZA, Riot et Rocki devant la maison colorée où elle a grandi, dans le quartier de Westbury près de Bridgetown, et a partagé des images issues d’un programme familial mêlant mémoire et festivités.

Âgée de 38 ans, Robyn Rihanna Fenty a accompagné ses enfants devant ce qui est désormais une adresse touristique et culturelle de l’île. Dans la légende de son post, elle écrit : « Un instant, je me sens comme cette gamine de Westbury », puis : « L’instant d’après, j’emmène mes propres enfants à ‘Rihanna Drive’ ». Les trois enfants posent ensemble devant la maison familiale, marquant symboliquement la transmission d’un lieu chargé de souvenirs.

La visite s’inscrit dans un retour sur les traces de son enfance mais aussi dans une série d’événements privés et publics. Face au cadre de Westbury, Rihanna a exprimé son émotion : « C’est dingue comme la vie est faite ! » et a ajouté que « la gloire appartient et appartiendra toujours au Créateur Tout-Puissant ». Ces déclarations ont été relayées par les médias, dont E!News, qui ont couvert son passage et la portée symbolique de cette halte.

Rihanna Drive : un lieu culturel depuis 2017

Depuis 2017, la rue nommée « Rihanna Drive » figure parmi les sites culturels présentés aux visiteurs de la Barbade. Cet aménagement permet notamment de situer et d’admirer la maison colorée où Robyn Rihanna Fenty a passé une partie de son enfance, un point d’intérêt devenu emblématique depuis la consécration internationale de la chanteuse, rapporte E!News.

Au-delà de la visite de la demeure familiale, le séjour de Rihanna en famille a inclus des célébrations privées. Selon les informations diffusées par les médias, Rihanna et A$AP Rocky ont organisé une fête pour le troisième anniversaire de leur fils Riot ; l’événement a été organisé autour d’un thème Spider-Man et s’est tenu en présence des proches.

Par ailleurs, la chanteuse a participé au Crop Over Festival, l’un des rendez-vous culturels majeurs de la Barbade, où elle est apparue dans un costume de carnaval composé de plumes roses, violettes et turquoise.