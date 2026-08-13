Charlotte Cardin annule son premier concert en Pologne pour lésion aux cordes vocales

Charlotte Cardin a annoncé l’annulation de son tout premier concert en Pologne au BitterSweet Festival (13‑15 août, près de Poznań) en raison d’une lésion aux cordes vocales qui nécessite un repos vocal strict, a-t-elle indiqué dans une story publiée sur Instagram le mercredi 12 août ; la chanteuse affirme avoir tout tenté pour être prête à temps, mais son médecin lui a recommandé de lever le pied.

À 31 ans, la Québécoise s’est imposée sur la scène francophone et internationale avec des titres tels que Feel Good et Tant pis pour elle. Sa présence au BitterSweet Festival devait marquer une nouvelle étape de son développement européen, avec une première date en Pologne au milieu d’une programmation accueillant des artistes de premier plan.

Dans sa communication, Charlotte Cardin a exprimé sa déception : « J’ai le cœur brisé de devoir annuler mon tout premier concert en Pologne », a‑t‑elle écrit, précisant ensuite la nature de sa blessure — « J’ai une lésion aux cordes vocales » — et la nécessité d’un repos complet pour éviter toute aggravation.

Annulation et contraintes médicales

La chanteuse devait partager l’affiche du BitterSweet Festival avec des artistes comme Robbie Williams, Lorde, Major Lazer, Tom Odell et Jessie J. L’événement, programmé du 13 au 15 août près de Poznań, regroupait plusieurs têtes d’affiche internationales, ce qui faisait de cette date une première importante pour le public polonais et pour Charlotte Cardin elle‑même.

Sur Instagram, elle a indiqué avoir consulté un professionnel de santé et s’être conformée à son avis. Selon ses propos publiés sur la plateforme, malgré les soins et les tentatives de récupération, la recommandation médicale de respecter un repos vocal strict a conduit à l’annulation de sa participation au festival.

Une lésion aux cordes vocales est une blessure qui affecte les capacités de phonation : elle peut entraîner une voix affaiblie, une perte de justesse, des douleurs ou une fatigue vocale accrue. Le traitement prescrit dans les cas de lésion comprend fréquemment du repos vocal complet, afin de favoriser la cicatrisation et d’éviter des complications ou une détérioration permanente.

Charlotte Cardin a ajouté un message d’excuse à l’attention de ses fans : « Je suis vraiment, vraiment désolée. Annuler des concerts me brise le cœur, et j’avais tellement hâte de pouvoir enfin jouer pour vous en Pologne », soulignant l’importance personnelle de cette date pour elle.

Elle a précisé qu’en suivant les recommandations de son médecin, elle devait observer un repos vocal strict afin de préserver sa voix.