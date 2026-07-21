Bob Sinclar apporte son soutien à Barbara Butch après l’interruption de son concert

Samedi 18 juillet 2026 à Grenoble, le concert de l’artiste Barbara Butch a été interrompu après l’arrivée de militants pro-palestiniens, qui, soutenus par des membres de La France insoumise, ont appelé au boycott de l’événement en raison d’une tribune signée par l’artiste en soutien à une proposition de loi portée par le député Yadan.

Selon les témoignages publiés par l’artiste et son entourage, la mobilisation a dégénéré : des projectiles en verre auraient éclaté sur la scène, contraignant l’équipe à interrompre la prestation. Barbara Butch a indiqué sur ses réseaux sociaux avoir été exfiltrée et avoir ressenti de la peur au cours de l’incident.

Les opposants reprochent à Barbara Butch, de confession juive selon les communiqués, d’avoir apposé sa signature à une tribune favorable à la proposition de loi évoquée. Cette proposition, qui avait suscité de nombreuses critiques en raison des risques d’amalgame entre citoyens juifs et l’État d’Israël, a finalement été retirée. L’artiste a par ailleurs reconnu regretter sa signature, selon son avocate Me Audrey Msellati.

Réactions publiques et prise de position de l’entourage

Dans un texte publié dans les colonnes du Monde, Barbara Butch et son avocate ont dénoncé le caractère antisémite qu’elles imputent aux manifestations contre elle, affirmant que « l’antisionisme invoqué n’a été, à Grenoble, que le vêtement de l’antisémitisme ». Elles ont ajouté que « ce soir-là, une frontière a été franchie : celle qui sépare la protestation de la coercition, le désaccord de l’intimidation, la parole de la violence. On ne répondait plus à une artiste : on la chassait de la scène ».

Sur ses comptes, Barbara Butch a relaté les faits en indiquant que « des bouteilles en verre ont éclaté sur la scène, à mes pieds. La musique s’est arrêtée. On m’a exfiltrée », et a affirmé que l’action contre elle constituait « l’étape suivante d’une campagne qui, depuis des mois, cherche à m’exclure de la vie artistique et publique ».

Plusieurs figures du monde de la musique se sont exprimées après l’interruption du concert. Le DJ Bob Sinclar a publié une vidéo de soutien à l’artiste, dénonçant ce qu’il considère comme une atteinte à la liberté artistique. Il a déclaré : « pour moi, le clubbing est un lieu communautaire sacré dans lequel ni le racisme, ni l’homophobie, ni l’antisémitisme, ni aucune forme de discrimination n’a sa place », ajoutant que l’incident le rendait « triste ».