Patrick Bruel : ses dernières représentations au théâtre Édouard VII à Paris définitivement annulées

Patrick Bruel voit les cinq dernières représentations de sa pièce au théâtre Édouard VII définitivement annulées après une action militante et une décision prise par la direction en accord avec les comédiens, a appris RTL le 4 juin. L’arrêt définitif survient alors que l’artiste est visé par au moins dix plaintes pour viols et agressions sexuelles, dont une plainte de l’animatrice Flavie Flament qui l’accuse d’un viol alors qu’elle avait 16 ans.

La programmation de Deuxième partie était déjà fragilisée depuis l’éclatement public de l’affaire. Après l’annulation de sa tournée d’été Alors regarde 35, le retrait de ses concerts à Québec et Montréal et son retrait du spectacle des Enfoirés, la pièce a été retirée des affiches du théâtre pour les représen­tations prévues jusqu’au dimanche 7 juin. Le théâtre a annoncé le remboursement automatique des billets pour les spectacles annulés.

Patrick Bruel nie l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Au plan judiciaire, les procédures sont en cours et l’artiste demeure présumé innocent conformément au droit en vigueur.

Une action militante qui a précipité la fin

Les événements se sont déroulés mercredi 3 juin au soir dans la salle du théâtre Édouard VII, situé dans le 9e arrondissement de Paris. Des membres du collectif féministe #NousToutes sont intervenues à l’arrivée des spectateurs, scandant des slogans et brandissant des pancartes pour dénoncer la présence de Patrick Bruel sur scène.

La situation a entraîné l’intervention des forces de l’ordre pour évacuer les manifestantes, mais la représentation du soir a tout de même été interrompue. Face à ces perturbations, la direction du théâtre a indiqué, dans un message publié sur son site, qu’elle avait « en accord avec les comédiens, pris la décision d’annuler les 5 dernières représentations de la pièce ». Le texte précise par ailleurs que les billets seront remboursés automatiquement et que le théâtre contacte les spectateurs uniquement si des informations complémentaires sont nécessaires pour procéder au remboursement.

Selon les informations rendues publiques, la décision d’annuler les représentations s’est imposée après l’action militante qui avait déjà forcé l’arrêt d’une représentation la veille. La programmation de la pièce, lancée avant l’apparition des accusations médiatisées, se retrouve ainsi stoppée brutalement.

Par ailleurs, plusieurs maires de grandes communes françaises, cités dans les reportages consacrés à l’affaire, avaient publiquement demandé à l’artiste d’annuler lui‑même certaines dates de sa tournée. Des collectifs locaux avaient relayé ces appels dans les villes où des représentations étaient encore programmées.

Les procédures judiciaires relatives aux plaintes qui visent Patrick Bruel se poursuivent selon les règles de droit, sans décision judiciaire définitive à ce jour.