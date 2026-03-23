Lady Diana : Charles Spencer dévoile un magnolia planté près de sa tombe

Le 31 août 1997, Lady Diana est décédée à Paris à l’âge de 36 ans dans un accident de la route alors qu’elle était poursuivie par des photographes.

La princesse a été inhumée sur un îlot boisé situé au centre d’un lac ovale du parc d’Althorp, une propriété accessible uniquement par bateau appartenant à la famille Spencer.

Althorp, dans le Northamptonshire à environ deux heures au nord de Londres, appartient aux Spencer depuis plusieurs générations. Diana y a vécu avec son frère et ses deux sœurs à partir de ses 14 ans, jusqu’à son mariage avec Charles — alors prince — le 29 juillet 1981. Le domaine est aujourd’hui la résidence de Charles Spencer, qui en assure la gestion.

Althorp House : un lieu en hommage à Lady Diana

Dans une story publiée récemment sur Instagram, Charles Spencer a montré qu’un magnolia de plus de quatre mètres de hauteur a été planté sur le pourtour du lac proche de la sépulture de sa sœur.

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Sur le domaine se trouve également un monument érigé en mémoire de Diana. Charles Spencer a précisé sur Instagram que cette construction avait été initialement commandée par un de leurs ancêtres, George John Spencer, et qu’elle surplombe le lac Round Oval, endroit où les visiteurs déposent des fleurs en souvenir de la princesse.

Interrogé par la BBC en 2017, Charles Spencer a expliqué avoir douté de l’emplacement de l’inhumation en raison de l’intensité des émotions suscitées, et qu’il avait finalement été décidé d’enterrer Diana dans le parc d’Althorp afin que sa famille puisse entretenir la tombe et que ses fils puissent s’y recueillir en privé.