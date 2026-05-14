Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles : une ONG prend ses distances

Le 8 avril, Paris Match rapportait que, depuis leur rencontre en mai dernier, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et Jordan Bardella se montrent souvent ensemble. Pour la première fois depuis sa montée en visibilité médiatique, le président du Rassemblement national a été photographié en compagnie de la jeune femme sur la baie d’Ajaccio, en Corse.

Les observateurs se sont interrogés sur le sérieux de cette relation. Interrogé sur le plateau du journal télévisé de 20 heures sur France 2, Jordan Bardella a déclaré qu’il lui était difficile de préserver totalement sa vie privée et a ajouté : « je suis très heureux ! ». Dans des interventions ultérieures sur CNews et Europe 1, il a affirmé que le couple avait choisi de ne plus se cacher et d’assumer leur relation, la qualifiant de sérieuse.

Toutefois, la liaison n’a pas été accueillie favorablement par tous : La Lettre a publié le 28 avril des informations selon lesquelles WWF France a pris ses distances avec la famille Bourbon des Deux-Siciles.

La sœur de Maria Carolina visée par la demande de WWF France

Selon les informations diffusées, WWF France a demandé à Maria Chiara des Deux Bourbons de cesser de se présenter comme ambassadrice de l’ONG, au motif que cette revendication pourrait nuire à la neutralité de l’organisation. Le titre d’« ambassadrice », que la jeune femme revendique depuis plusieurs années, est au cœur du différend.

La Lettre affirme par ailleurs que WWF aurait adressé plusieurs courriers à Maria Chiara depuis le mois de février, sans obtenir de réponse. Dans sa communication, l’ONG conteste avoir accordé un statut officiel d’ambassadrice à la jeune femme, précisant que ce type de statut n’existe pas de façon permanente au sein de sa structure et qu’aucune relation contractuelle ne la lie à « la princesse de 21 ans », réfutant ainsi les publications et articles de presse qui la présentent comme une figure de proue de l’organisation.

Le texte rappelle enfin qu’une collaboration entre Maria Chiara et la branche italienne de WWF a bien existé par le passé, mais qu’un contrat aurait été rompu il y a un an pour « non-respect des engagements ».