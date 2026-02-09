Madagascar : les universités refusent de délivrer les relevés de note aux étudiants

À l’Université d’Antananarivo, la tension gagne les rangs étudiants depuis l’instauration d’une nouvelle pratique administrative en mars 2025. Plusieurs facultés ont commencé, à cette date, à mettre en œuvre un arrêté promulgué en 2014 qui interdit désormais la remise directe des relevés de notes aux étudiants.

À l’Université d’Antananarivo, la tension gagne les rangs étudiants depuis l’instauration d’une nouvelle pratique administrative en mars 2025. Plusieurs facultés ont commencé, à cette date, à mettre en œuvre un arrêté promulgué en 2014 qui interdit désormais la remise directe des relevés de notes aux étudiants.

Ce texte, qui était resté longtemps inappliqué, a été rappelé aux services universitaires et invoqué pour justifier la suspension de la délivrance immédiate des bulletins scolaires. L’objectif affiché de la mesure est de freiner la circulation de faux relevés de notes, un fléau que les autorités cherchent à combattre.

L’activation de cette règle, après une longue période de non-application, soulève toutefois des problèmes pratiques. Selon des témoignages d’étudiants, l’exécution de l’arrêté engendre de nombreuses complications administratives au quotidien et contraint certains d’entre eux à entreprendre des démarches jugées longues et pénibles pour obtenir leurs documents.

Publicité

Conséquences pour les étudiants

Des étudiants se disent aujourd’hui confrontés à des situations qu’ils qualifient d’invraisemblables, en raison des procédures imposées par la mise en application du texte de 2014. Ces difficultés portent sur l’accès aux relevés de notes et sur le temps nécessaire pour finaliser les demandes auprès des services compétents.

Pour ces étudiants, cette réactivation de l’arrêté constitue un obstacle supplémentaire dans leur parcours universitaire. Ils affirment que les nouvelles modalités d’émission des relevés compliquent des démarches administratives qui, auparavant, étaient directement accomplies au guichet.