Bénin : une mystérieuse femme retrouvée presque nue dans une concession à Zinvié

Une scène aussi troublante qu’incompréhensible a semé l’émoi dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mai 2026 à Sokan/Tankpa, dans l’arrondissement de Zinvié, commune d’Abomey-Calavi. Selon des informations rapportées par Banouto, une femme d’une quarantaine d’années a été surprise dans des conditions inhabituelles au domicile d’un maçon du quartier.

Il était environ 2 heures du matin lorsque les enfants du propriétaire auraient été réveillés par des bruits suspects venant de la toiture de la maison. Craignant une tentative de cambriolage, ils seraient aussitôt sortis pour identifier l’intrus.

Mais la découverte va rapidement les laisser sans voix. À l’intérieur de la concession se trouvait une femme presque nue, vêtue seulement d’un sous-vêtement. Alerté alors qu’il participait à une veillée de prière dans une église de la localité, le chef de famille est revenu précipitamment chez lui pour comprendre la situation.

D’après plusieurs témoins cités par le média, la quadragénaire n’aurait pas réussi à expliquer clairement les raisons de sa présence dans cette habitation en pleine nuit. Ses réponses jugées confuses ont encore davantage alimenté le malaise. À un moment, elle aurait simplement lâché : « J’ai mangé la honte », une phrase qui a profondément intrigué les riverains.

Très vite, la scène a provoqué agitation et spéculations dans le voisinage. Entre incompréhension, peur et rumeurs, certains habitants ont commencé à évoquer des pratiques mystiques, en raison notamment des circonstances de l’interpellation et de l’attitude de la femme.

Pour éviter tout débordement, le propriétaire de la maison a finalement décidé de conduire lui-même la dame au commissariat de Zinvié. Toujours selon Banouto, la femme n’aurait fourni aucune explication cohérente aux policiers. Elle se serait contentée de rire face aux questions des enquêteurs.

Placée en retenue pour les besoins de l’enquête, elle devra désormais être entendue plus en profondeur afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire qui continue d’alimenter les discussions dans le quartier.