Un avion contraint de faire demi-tour à cause d’un passager ayant appelé son enceinte Bluetooth “bombe”

Un vol United Airlines reliant Newark à Palma de Majorque a été contraint de faire demi-tour au-dessus de l’Atlantique après la détection à bord d’un appareil Bluetooth nommé « Bombe ». Aucun engin suspect n’a été retrouvé, mais l’incident a entraîné l’activation d’une procédure d’urgence et relance les alertes autour de ces « mauvaises blagues » numériques prises très au sérieux dans l’aviation.

Le vol UA 236 d’United Airlines à destination de Palma de Majorque a dû faire demi-tour samedi 30 mai 2026 après qu’un appareil Bluetooth à bord a été détecté sous le nom « Bombe » – vraisemblablement « BOMB » en anglais selon les témoignages de passagers. L’avion, un Boeing 767 transportant 190 passagers et 12 membres d’équipage, avait décollé de l’aéroport de Newark vers 18h00 heure locale. Il a atterri à Newark à 21h37 après avoir activé le code transpondeur d’urgence 7700, signalant une situation nécessitant une attention prioritaire.

Selon des passagers cités par la RTBF, le personnel navigant avait d’abord annoncé par haut-parleur que tous les passagers devaient couper leur Bluetooth immédiatement, faute de quoi l’avion retournerait à Newark. L’appareil suspect est resté actif, ce qui a conduit le commandant de bord à enclencher le demi-tour. United Airlines, contactée par NPR, a confirmé que le vol est retourné à Newark « afin de remédier à un éventuel problème de sécurité ». Un dispositif de sécurité important a été déployé à l’aéroport. Aucun engin suspect n’a été découvert à bord. Le vol a pu repartir un peu plus tard vers sa destination.

L’identité de l’auteur du nom de l’enceinte n’a pas été rendue publique par les autorités américaines au moment de la publication. United Airlines n’a pas précisé si des poursuites seraient engagées.

Troisième incident similaire en 2026

Cet incident s’inscrit dans une série de trois cas similaires depuis le début de l’année. En janvier 2026, un Airbus A321 de Turkish Airlines reliant Istanbul à Barcelone avait été inspecté après qu’un passager eut nommé son point d’accès Wi-Fi avec une référence à une bombe – Turkish Airlines avait indiqué que des poursuites judiciaires seraient engagées. Le 10 mai 2026, un vol KLM entre Malaga et Amsterdam avait subi plusieurs heures de retard pour une raison similaire.

Les procédures de sécurité en vigueur imposent aux équipages de traiter ce type de détection comme une menace réelle jusqu’à preuve du contraire. Nommer délibérément un appareil Bluetooth ou un point d’accès Wi-Fi avec un terme associé à une menace peut constituer une infraction pénale dans la plupart des juridictions, indépendamment de l’intention déclarée de son auteur.