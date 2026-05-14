France : Dider Deschamps écarte Eduardo Camavinga de sa liste pour le Mondial 2026

Didier Deschamps a dévoilé les 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, son dernier grand tournoi à la tête de l’équipe de France . La liste des Bleus est marquée par l’absence d’Eduardo Camavinga, victime d’une saison compliquée au Real Madrid , et par l’entrée de plusieurs profils nouveaux avant une phase de groupes ouverte face au Sénégal , à l’Irak et à la Norvège.

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a annoncé jeudi 14 mai, au journal de vingt heures de TF1, les vingt-six joueurs retenus pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Parmi les absences notables figure Eduardo Camavinga, milieu de terrain du Real Madrid, écarté pour des raisons de forme et de concurrence au poste.

La liste marque la quatrième et dernière participation de Deschamps à la tête des Bleus après les Coupes du monde 2014 (quart de finaliste), 2018 (vainqueur) et 2022 (finaliste). La France, classée première au rang FIFA, sera basée à Boston (Massachusetts) pour sa dix-septième participation au tournoi.

Camavinga, 23 ans, figure parmi les absents les plus attendus. Sa saison au Real Madrid a été perturbée par une baisse de régime et un temps de jeu réduit sous les deux entraîneurs qui se sont succédé, Carlo Ancelotti et Álvaro Arbeloa. Lors des matchs amicaux de mars contre le Brésil et la Colombie, il avait été le seul joueur de champ à n’avoir pas été titularisé, totalisant vingt-sept minutes au total. Selon Téléfoot, Deschamps le plaçait en septième position dans sa hiérarchie des milieux, derrière Tchouaméni, Kanté, Zaïre-Emery, Koné, Rabiot et Camavinga lui-même. La possibilité de l’utiliser comme latéral gauche de secours, comme lors du Mondial au Qatar en 2022, était également écartée, le couloir étant couvert par Théo Hernandez et Lucas Digne. Onze joueurs de la liste de 2022 font le voyage pour 2026.

Les vingt-six retenus

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais), Robin Risser (RC Lens).

Défenseurs : Théo Hernandez (AC Milan), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Malo Gusto (Chelsea), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux : Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Manu Koné (AS Roma), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), N’Golo Kanté (Fenerbahçe).

Attaquants : Bradley Barcola (PSG), Désiré Doué (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid, capitaine), Marcus Thuram (Inter Milan), Maghnès Akliouche (AS Monaco), Ousmane Dembélé (PSG, Ballon d’Or 2025), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

France-Sénégal le 16 juin

La France évoluera dans le groupe I aux côtés du Sénégal, de la Norvège et de l’Irak. Elle disputera son premier match face au Sénégal le mardi 16 juin à 15 heures, heure locale (21 heures, heure française), au MetLife Stadium d’East Rutherford, en banlieue de New York (New Jersey). Elle affrontera ensuite l’Irak le 22 juin au Lincoln Financial Field de Philadelphie, et la Norvège le 26 juin au Gillette Stadium de Foxborough, près de Boston.

Le MetLife Stadium, enceinte de 82 500 places qui accueillera également la finale du tournoi le 19 juillet, avait été le théâtre d’une défaite française face au Sénégal lors de la Coupe du monde 2002, qui avait entraîné l’élimination de la France dès la phase de groupes.

Les Bleus se réuniront au Centre national du football de Clairefontaine à partir du 29 mai, avant deux matchs de préparation contre la Côte d’Ivoire le 4 juin à Nantes et l’Irlande du Nord le 8 juin à Lille.