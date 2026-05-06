LDC: les compos officielles de Bayern – PSG

Après un match aller spectaculaire, Bayern Munich et PSG se retrouvent ce mercredi soir (20h, GMT+1) pour une demi-finale retour de Ligue des champions sous tension. Entre absences et ajustements tactiques, les deux équipes jouent leur saison européenne. Les onze entrants des deux formations sont tombées.

Une semaine après un premier acte spectaculaire au Paris Saint-Germain (5-4), le Bayern Munich accueille les Parisiens ce mercredi à l’Allianz Arena pour une demi-finale retour de Ligue des champions à très haute intensité. En jeu : une place en finale face à Arsenal. Côté bavarois, Vincent Kompany doit composer sans Serge Gnabry, forfait jusqu’à la fin de la saison. Le technicien belge s’appuie néanmoins sur un onze expérimenté, articulé autour de Manuel Neuer, capitaine dans les buts, et d’un secteur offensif emmené par Harry Kane, soutenu par Jamal Musiala et Michael Olise.

En face, le PSG se présente diminué. Luis Enrique est privé de Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Ndjantou, tous blessés. Pour pallier ces absences, le coach parisien repositionne Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, tandis que Fabián Ruiz est titularisé dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et João Neves.

Devant, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia auront la lourde tâche de faire la différence face à une défense allemande solide. Dans un duel où chaque détail comptera, les deux formations s’avancent avec des ambitions intactes, conscientes que la moindre erreur pourrait sceller leur destin européen.

Les compos officielles:

Bayern Munich : Neuer (c) – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Diaz – Kane.

PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.





