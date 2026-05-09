Réal Madrid : l’arrivée de José Mourinho se confirme

Le retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid se précise. Le président du club madrilène Florentino Pérez est attendu à Lisbonne pour une réunion décisive avec le technicien portugais, actuellement en poste à Benfica, selon des sources convergentes citées par la presse espagnole et portugaise.

Le Real Madrid a officiellement entamé des discussions avec Mourinho en vue de le faire revenir au Santiago Bernabéu, lui qui y avait entraîné le club de 2010 à 2013. « Il y a une conviction totale et absolue que l’entraîneur de Benfica est l’homme qu’il faut pour reprendre en main un vestiaire hors de contrôle », indique le quotidien madrilène AS, précisant que « l’opération est désormais en cours ». L’élément déclencheur aurait été une violente altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni lors d’une séance d’entraînement au centre de Valdebebas, qui s’est terminée par l’hospitalisation du Français, selon Italpress.

Mourinho, 63 ans, est lié à Benfica par un contrat courant jusqu’en juin 2027, mais son indemnité de départ est fixée à trois millions d’euros – un montant jugé abordable pour un club du calibre du Real Madrid. Selon le journal espagnol ESDiario cité par Football-Espana, Mourinho a tenu mi-semaine une visioconférence avec la direction madrilène pour transmettre ses conditions personnelles. Un contrat de deux ans, un contrôle total des choix de composition sans ingérence de Pérez, l’intégration de son propre staff de sept personnes, et la maîtrise du calendrier de préparation estivale pour éviter des tournées éprouvantes au Moyen-Orient ou en Amérique du Nord. Il souhaite également ne traiter qu’avec Florentino Pérez directement, sans intermédiaires.

Du côté de Lisbonne, Benfica a déjà commencé à chercher un successeur, avec plusieurs candidats à l’étude selon A Bola. Marco Silva (Fulham), Rubén Amorim (récemment limogé de Manchester United) et le Brésilien Filipe Luís seraient les prétendants.

Un retour sous haute condition ou pas du tout

Le retour de Mourinho répondrait à une crise profonde dans la gestion quotidienne du vestiaire madrilène sous Álvaro Arbeloa, nommé en janvier 2026 après le départ de Xabi Alonso pour Liverpool. Les résultats sportifs décevants, combinés à l’incident Valverde-Tchouaméni, ont convaincu Florentino Pérez qu’il faut une personnalité à forte autorité pour remettre de l’ordre. La piste Mourinho avait pourtant été balayée il y a six semaines par la direction madrilène, avant que l’agent Jorge Mendes ne rouvre le dossier en proposant directement son client à la hiérarchie du club. D’autres noms circulent – Lionel Scaloni, Mauricio Pochettino et Sebastian Hoeness du VfB Stuttgart – mais Mourinho reste le candidat favori de Pérez. Pour le « Special One », un retour au Bernabéu constituerait son troisième grand défi en Liga, après des passages à l’Inter Milan et à la Roma, et représente ce que certains observateurs décrivent comme « une affaire inachevée » entre les deux parties.

Si José Mourinho est prêt à quitter Benfica pour retrouver le Real Madrid treize ans après son départ en 2013, c’est d’abord parce qu’il y voit une « affaire inachevée », selon plusieurs observateurs du football espagnol. Ses deux passages les plus spectaculaires – Porto (Ligue des champions 2004) et l’Inter Milan (triplé historique 2010) – ont chacun débuté dans une situation de chaos institutionnel, et c’est précisément le profil que présente aujourd’hui le vestiaire madrilène après l’incident Valverde-Tchouaméni et la litanie de blessures de ces deux dernières saisons. « Mourinho a des affaires à terminer au club. Il a brillé en 2012 en proposant le meilleur jeu du Real sur les quinze dernières saisons, record de buts, record de points », résume un chroniqueur du site DailyMotion. Florentino Pérez lui-même aurait déclaré sur El Chiringuito qu’il lui serait « toujours reconnaissant » d’avoir « élevé le niveau de compétitivité et la haine de la défaite » au sein du club.

Sur le fond, Mourinho est animé par deux convictions précises. La première porte sur la gestion du corps médical : inquiet du nombre « catastrophique » de pépins physiques enregistrés au Real – pas moins de 120 blessures relevées sur les deux dernières saisons – il veut s’attaquer à « la crise en folie des blessures » avec son propre préparateur physique et une transparence renforcée dans la prise en charge médicale des joueurs. La seconde conviction est d’ordre autoritaire : Mourinho est persuadé que le vestiaire madrilène a perdu sa discipline et que seul un entraîneur « au-dessus des joueurs, y compris Mbappé et Vinicius », est capable de le remettre sur les rails. « Il serait au-dessus des joueurs et aurait l’appui de son président, contrairement à ce qu’a connu Xabi Alonso », observe le même chroniqueur.