Liga: José Mourinho refroidit la piste Real Madrid

La rumeur enfle, mais José Mourinho coupe court. Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, le technicien portugais assure n’avoir reçu aucun signe de la Maison Blanche. Ancien entraîneur du club madrilène entre 2010 et 2013, Mourinho serait pourtant l’un des profils étudiés en interne, notamment apprécié par le président Florentino Pérez. Une piste relancée dans un contexte d’instabilité sur le banc, où Alvaro Arbeloa, nommé après le départ de Xabi Alonso, n’a pas réussi à inverser la tendance après une nouvelle saison sans titre majeur.

Mais de son côté, l’actuel entraîneur de Benfica dément tout contact. « Personne du Real Madrid ne m’a parlé. Je peux vous le garantir », a-t-il assuré face aux journalistes. Habitué aux spéculations, Mourinho relativise : « Je suis dans le football depuis tellement d’années, et je suis habitué à ce genre de choses… mais il n’y a rien du Real Madrid. » Sous contrat avec le club lisboète, il rappelle enfin sa situation actuelle : « Il me reste un an de contrat avec Benfica, et c’est tout. » De quoi refroidir, au moins temporairement, les rumeurs d’un retour sur le banc du Santiago-Bernabéu.





