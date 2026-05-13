Mondial 2026 : l’Iran organise une cérémonie d’adieu à son équipe

L’Iran a organisé mercredi 13 mai 2026 une cérémonie d’adieu pour son équipe nationale de football sur la place Enghelab (Révolution), au cœur de Téhéran, à un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Vêtus de survêtements rouges et noirs, les joueurs ont été acclamés par la foule sur une scène installée en plein cœur de la capitale, selon des images diffusées par la télévision d’État iranienne. Le sélectionneur Amir Ghalenoei et le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, étaient présents à la cérémonie.

La cérémonie a également servi de cadre à la présentation du nouveau maillot de l’équipe nationale pour le Mondial 2026, ainsi qu’à l’inauguration d’un hymne officiel dédié à l’équipe. Les joueurs devaient quitter l’Iran à l’issue de l’événement pour rejoindre la Turquie, où se déroulera leur stage de préparation, avant de gagner les États-Unis. L’Iran est basé à Tucson, en Arizona, et affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte dans le groupe G du Mondial.

La participation de l’Iran au tournoi, prévue du 11 juin au 19 juillet, reste néanmoins entourée d’incertitudes liées au contexte de guerre au Moyen-Orient. La FIFA réaffirme depuis plusieurs semaines la présence de l’Iran, son président Gianni Infantino ayant personnellement réitéré cet engagement. Un match de préparation de la FIFA entre l’Iran et les pays hôtes est prévu le 20 mai.

Dix conditions posées par Téhéran

Le 9 mai 2026, la fédération iranienne avait publié une déclaration officielle conditionnant sa participation au respect de dix exigences adressées aux pays hôtes — États-Unis, Mexique et Canada. Parmi ces conditions figurent l’octroi de visas sans restrictions, notamment pour les membres du staff ayant servi au sein des Gardiens de la Révolution islamique, ainsi que le respect du drapeau et de l’hymne national lors de chaque match. La fédération a déclaré : « Nous participerons au tournoi, mais sans renoncer à nos croyances, notre culture et nos convictions ».

Un incident diplomatique survenu à Toronto impliquant des dirigeants de la fédération iranienne avait conduit la FIFA à organiser une réunion d’urgence à son siège pour tenter d’apaiser les tensions. La FIFA cherche à obtenir des garanties de la part des États-Unis, notamment sur les questions de visa, en faveur d’une participation iranienne sans entrave. Aucune réponse officielle des autorités américaines sur ces conditions n’était disponible au moment de la rédaction de cette dépêche.