Mondial 2026 : polémique autour de l’annulation du match Maroc-Salvador

L’annulation du match amical entre les sélections du Maroc et du Salvador, initialement programmé le 3 juin 2026 au Northwest Stadium de Landover, dans le Maryland (États-Unis), cache en réalité un différend financier et non une simple contrainte réglementaire, selon l’insider Youssef, cité par le site spécialisé Afrik-Foot.

La version officielle, portée par le président de la Fédération salvadorienne de football (FESFUT) Yamil Bukele, invoque une règle FIFA interdisant à une sélection de disputer des matchs sur deux continents différents lors d’une même fenêtre internationale, après le refus d’une délocalisation proposée par le Maroc. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait justifié son incapacité à honorer la rencontre aux États-Unis par des blessures et des contraintes calendaires liées aux compétitions continentales de clubs, qui auraient privé les Lions de l’Atlas d’« au moins un tiers » des joueurs susceptibles de figurer sur la liste transmise à la FIFA. Pour tenter de préserver le match, la FRMF avait proposé de délocaliser la rencontre au Maroc le 2 juin, en prenant en charge l’intégralité des frais de déplacement et d’organisation de la sélection salvadorienne.

Mais selon l’insider Youssef, cette explication officielle dissimule une réalité plus triviale. Selon cette source, la FESFUT aurait préféré une opportunité financière plus lucrative en acceptant d’affronter le Qatar le 6 juin, et la proposition de délocalisation au Maroc lui aurait fourni le prétexte commode pour rompre l’accord initial. « Le fait d’avoir modifié une partie de l’accord initial avec l’idée d’une délocalisation au Maroc aurait également offert un prétexte aux Bleu et Blanc pour aller chercher une meilleure opportunité », précise la même source. Le Salvador disputera donc deux matchs amicaux lors de cette fenêtre internationale. L’un face au Qatar et le seond face à un autre adversaire déjà inscrit dans son programme. Des rencontres préférées aux garanties financières moins élevées proposées par la fédération marocaine.

Le Maroc réoriente sa préparation vers l’Afrique

En lieu et place de l’amical américain, le Maroc a ajusté son calendrier de préparation en vue de la Coupe du monde 2026 qu’il co-organise avec les États-Unis et le Canada. Les Lions de l’Atlas affronteront le Burundi le 26 mai à Rabat, puis Madagascar le 2 juin à Marrakech, avant la compétition mondiale. Ce programme, entièrement disputé sur sol africain, marque un virage dans la préparation marocaine, dont les adversaires initialement ciblés se trouvaient essentiellement hors du continent. La Coupe du monde 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet principalement aux États-Unis, représente pour le Maroc un enjeu majeur en tant que nation hôte et grande ambition continentale après sa demi-finale historique au Mondial 2022.