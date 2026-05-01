Mondial 2026: Gianni Infantino confirme la présence de l’Iran malgré les tensions

Malgré des complications diplomatiques et administratives, Gianni Infantino a assuré que l’Iran participera bien à la Coupe du monde 2026. Une position ferme alors que des incertitudes persistent autour des conditions d’entrée sur le territoire nord-américain.

Gianni Infantino a tenu à dissiper les doutes : l’Iran participera bien à la Coupe du monde 2026, malgré les tensions entourant la présence de sa fédération au congrès organisé à Vancouver. Le président de la FIFA a pris la parole pour clarifier la situation, alors qu’une délégation iranienne a connu des difficultés à son arrivée au Canada. L’un de ses membres s’est vu refuser l’entrée sur le territoire, tandis que les autres ont finalement boycotté l’événement. Le cas de Mehdi Taj, président de la fédération iranienne, a notamment cristallisé les tensions après un refus d’accès à l’aéroport de Toronto.

Malgré ce contexte diplomatique délicat, Infantino s’est montré catégorique : « L’Iran sera bien présent à la Coupe du monde. Et il jouera aux États-Unis. Nous devons utiliser le football pour rassembler. » Sur le terrain, la sélection iranienne doit affronter la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte lors de la phase de groupes. Mais en coulisses, les incertitudes demeurent, notamment en matière de visas et d’autorisations d’entrée, comme l’a laissé entendre le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Par ailleurs, le dirigeant suisse a défendu la politique commerciale de la FIFA, évoquant une demande record de billets et des recettes en forte hausse pour le cycle 2023-2026, preuve, selon lui, de l’attractivité croissante de la compétition.



