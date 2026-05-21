Bénin : les concours de recrutement des conseillers pédagogiques et inspecteurs annulés

Le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle a annoncé l’annulation des concours de recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et de 50 élèves inspecteurs de l’enseignement du second degré, session de 2026.

Le gouvernement béninois a décidé d’annuler les concours de recrutement de trois cents (300) élèves conseillers pédagogiques et de cinquante (50) élèves inspecteurs de l’enseignement du second degré, session de 2026. L’annonce a été faite à travers un communiqué radio-télévisé signé le 21 mai 2026 par la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Véronique Tognifodé.

Selon le communiqué, ces concours avaient été organisés les 27 et 28 février 2026 au Lycée Béhanzin de Porto-Novo. Mais après examen de plusieurs préoccupations et observations liées au déroulement des épreuves, les autorités ont choisi de reprendre le processus. Le ministère explique que cette décision intervient “dans l’intérêt supérieur de la Nation, de l’école béninoise” afin de garantir “les meilleures conditions de transparence, d’équité et de crédibilité”.

À travers cette mesure, le gouvernement entend renforcer la confiance autour des concours administratifs et assurer un recrutement jugé plus rigoureux et transparent. Le communiqué précise également que le processus sera repris dans “un cadre davantage renforcé”, sans toutefois indiquer pour le moment une nouvelle date pour l’organisation des concours.