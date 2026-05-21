Mondial 2026: la liste du Sénégal avec Sadio Mané

Le Sénégal a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2026. Un groupe de 28 hommes, avec la présence de Sadio Mané et plusieurs jeunes talents prometteurs.

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé une liste élargie de 28 joueurs pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Très attendue, cette sélection confirme la présence de Sadio Mané, qui devrait disputer le dernier Mondial de sa carrière malgré les interrogations apparues après la dernière CAN. Le secteur offensif des Lions apparaît particulièrement fourni avec Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Assane Diao. Le retour de Bamba Dieng, relancé avec FC Lorient, constitue également l’une des attractions de cette liste.

La surprise vient du jeune Bara Sapoko Ndiaye, récemment aperçu avec l’équipe première du FC Bayern Munich. En défense et au milieu, le Sénégal s’appuiera sur des cadres comme Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye ou Édouard Mendy. Deux joueurs quitteront néanmoins le groupe après la préparation. Avec ce mélange d’expérience et de jeunesse, les Lions affichent de solides ambitions pour le Mondial 2026.

Le groupe complet du Sénégal:

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice)

Défenseurs : Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Kreppin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Moussa Niakhaté (OL), Moustapha Mbow (Paris FC), Ilay Camara (Anderlecht), Mamadou Sarr (Chelsea)

Milieux : Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich), Gana Gueye (Everton)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Come), Ilimian Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Munich/Chelsea)