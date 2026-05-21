Manchester United: Casemiro se dirige vers l’Inter Miami

Arrivé à Manchester United en 2022, Casemiro devrait quitter les Red Devils à l’issue de la saison. Le milieu brésilien, annoncé proche de l’Inter Miami CF, pourrait disputer ce week-end son dernier match en Premier League face à Brighton & Hove Albion. Malgré le soutien des supporters mancuniens, qui souhaitaient le voir prolonger l’aventure, l’ancien joueur du Real Madrid semble désormais se diriger vers la MLS.

L’avenir de Casemiro semble désormais scellé. Le milieu de terrain de Manchester United est annoncé sur le départ à l’issue de la saison, alors que son bail en Angleterre touche à sa fin. À 34 ans, l’international brésilien devrait disputer son ultime rencontre sous les couleurs des Red Devils ce week-end face à Brighton & Hove Albion, lors de la dernière journée de Premier League. Selon les informations de Fabrizio Romano, le joueur se dirige vers une nouvelle aventure de l’autre côté de l’Atlantique. Le milieu défensif serait en passe de rejoindre l’Inter Miami CF, où un contrat serait en préparation pour une arrivée dès le prochain mercato estival.

Le club de Major League Soccer travaillerait depuis plusieurs mois sur ce dossier afin d’attirer l’ancien joueur du Real Madrid, avec lequel il a connu les plus grands succès de sa carrière européenne. Cette évolution intervient malgré l’attachement affiché des supporters de Manchester United, qui espéraient encore voir leur milieu de terrain prolonger l’aventure d’une saison supplémentaire. Les fans des Red Devils avaient récemment exprimé leur souhait de le conserver, saluant son expérience et son leadership au sein du vestiaire. Mais sauf retournement de situation, Casemiro semble désormais promis à un nouveau chapitre en MLS, loin de l’Angleterre et de la Premier League.





