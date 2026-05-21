Houéyogbé: trois écolières perdent la vie lors d’une partie de noyade à Hindè

Un drame a endeuillé l’arrondissement de Sè, dans la commune de Houéyogbé, avec la mort tragique de trois écolières retrouvées noyées dans un cours d’eau de Hindè.

Les faits se sont déroulés dans la soirée du mercredi 20 mai 2026. Selon les témoignages recueillis par BIP Radio auprès du chef du village, les jeunes filles revenaient de l’école lorsqu’elles ont décidé de cueillir des fruits sauvages dans les environs.

Après leur récolte, elles ont choisi de se baigner dans le cours d’eau. C’est au cours de cette baignade que le drame s’est produit. Les recherches ont été engagées dans la zone pour retrouver les 3 disparues. Leurs corps ont finalement été repêchés dans la matinée du jeudi 21 mai.

Alertée, la Police républicaine s’est rendue sur les lieux pour effectuer les constats d’usage et ouvrir les premières investigations. Les autorités locales et les responsables communautaires ont exprimé leur consternation face à cette tragédie qui plonge la localité dans le deuil.