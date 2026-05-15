Antoine de Maximy pris pour un espion en Iran et fouillé jusque dans son hôtel

Antoine de Maximy, célèbre réalisateur et globe-trotteur français, connu pour son émission J’irai dormir chez vous, a une approche unique de l’aventure. Sans repérages ni contacts préalables, il capture l’imprévu au fil de ses périples avec seulement sa caméra. Son dernier voyage en Iran illustre bien cette méthode, mais il a rapidement rencontré des difficultés inattendues. Sur place, il a affronté une surveillance constante et des contrôles stricts qui ont rendu son séjour particulièrement tendu. Malgré cela, il a également vécu des rencontres richement humaines, souvent teintées d’humour et de générosité, loin des clichés habituels sur le pays.

Invité sur le plateau de Guillaume Pley pour le média LEGEND, Antoine de Maximy est revenu longuement sur ce séjour en Iran, une expérience marquée par un contexte politique sensible, des suspicions pesantes et des échanges empreints de complexité. Il décrit un voyage placé sous le signe de l’intensité, où chaque pas était scruté, mais où il a réussi, malgré tout, à saisir des moments d’authenticité et d’humanité.

Le réalisateur évoque aussi les difficultés liées à son approche sans filet, qui privilégie l’instantanéité et l’inattendu : « Je ne prépare rien, je n’ai rien préparé », affirme-t-il en toute simplicité. Dans un pays où la présence de caméras est parfois perçue comme une menace, cela lui a valu d’être rapidement identifié et soumis à des vérifications répétées.

Surveillance, fouilles et suspicion : un contexte difficile pour le globe-trotteur

Arrivant en Iran en pleine période de ramadan, Antoine de Maximy a rapidement ressenti les contraintes liées au contexte social et religieux. Le jeûne du jour réduit la convivialité dans les rencontres publiques, et la méfiance autour des caméras a entraîné un certain isolement : « Les gens hésitaient à m’inviter », confie-t-il. Pendant deux semaines, il a parcouru le pays quasiment seul, se contentant de collations improvisées, loin des repas conviviaux qu’il affectionne habituellement.

La situation s’est compliquée avec les autorités locales. Dès les premiers jours, sa présence a attiré l’attention et ses équipements de tournage ont été repérés. Il a subi plusieurs contrôles policiers, au total quatre, et a même vu des agents fouiller sa chambre d’hôtel pour visionner ses images. « Je me disais : ‘Pourvu qu’ils ne tombent pas sur je ne sais quoi’ », relate-t-il, conscient que filmer les forces de l’ordre, bien qu’interdit, était un acte risqué qu’il avait néanmoins commis. Cette accumulation de tensions a installé un climat de suspicion proche de celui que l’on pourrait imaginer dans un thriller d’espionnage.

Les forces de l’ordre ont manifestement douté des intentions d’Antoine de Maximy, le considérant potentiellement comme un espion. Ces circonstances exceptionnelles ont transformé son périple en un défi de tous les jours, où chaque interaction devait être maniée avec prudence.

Des rencontres humaines inattendues malgré un contexte tendu

Malgré ces difficultés, le séjour en Iran a également révélé une autre facette du pays, plus humaine, parfois empreinte d’une forme d’humour et de bienveillance. Antoine de Maximy relate notamment un épisode avec des mollahs, figures religieuses souvent stéréotypées dans les discours occidentaux. L’un d’eux, remarquant qu’il était filmé, lui a lancé en souriant : « Vous êtes déjà en train de le faire », avant d’éclater de rire. Cette réaction spontanée montre la richesse et la complexité des relations humaines, même dans un environnement soumis à des règles strictes.

Le point d’orgue de son voyage a été un repas offert lors de sa dernière soirée en Iran. Après des jours composés de nourriture industrielle et de repas légers, ce moment d’hospitalité authentique l’a profondément marqué. Invité par un jeune homme chez lui, Antoine de Maximy a dégusté un plat traditionnel préparé spécialement pour lui. « C’est le plus beau repas de ma vie », confie-t-il, soulignant la valeur humaine de cette expérience plus que la simple qualité culinaire.

Cette immersion en Iran, au-delà des tensions et des précautions, a permis à Antoine de Maximy d’observer la diversité et la complexité d’un pays souvent perçu de manière binaire. Il soulève également une critique sur le manque de nuance et de tolérance qui règnent, selon lui, dans les échanges sur les réseaux sociaux, un constat tiré de plusieurs décennies passées à rencontrer l’autre dans ses différences.