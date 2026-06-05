Daphné Roulier fait de rares confidences sur sa rencontre professionnelle avec Antoine de Caunes

À l’occasion de la promotion de sa nouvelle émission Au nom du vivant sur La Chaîne Parlementaire (LCP), Daphné Roulier s’est confiée sur son parcours professionnel et personnel. Connue pour son engagement en faveur de la cause environnementale, la journaliste a dévoilé comment une rencontre professionnelle, initialement imprévue, a conduit à une belle histoire d’amour avec Antoine de Caunes. Cette rencontre, survenue dans les coulisses de Canal+ au début des années 2000, a durablement marqué leur vie, malgré des débuts hésitants entre les deux personnalités.

Daphné Roulier, qui s’est fait connaître du grand public en animant plusieurs émissions sur Canal+, a choisi de réorienter sa carrière vers la sensibilisation aux problématiques écologiques. Sa nouvelle émission sur LCP témoigne de cet engagement fort pour la défense du vivant. Parallèlement à cette nouvelle étape, elle évoque sa relation avec Antoine de Caunes, avec qui elle partage, outre des valeurs communes, une complicité forgée depuis plus de quinze ans. Leur rencontre fut atypique et s’est déroulée dans un cadre professionnel, bien avant qu’ils ne deviennent un couple.

En effet, bien qu’Antoine de Caunes et Daphné Roulier aient travaillé pour la même chaîne pendant plusieurs années, ils ont mis du temps à véritablement échanger. C’est à l’occasion d’une soirée organisée pour célébrer les 20 ans de Canal+ que leur chemin s’est croisé de manière décisive. Cette soirée, qui devait être animée conjointement par les deux journalistes, fut à l’origine d’un « coup de pression » qui allait rapprocher ces deux figures emblématiques du paysage audiovisuel français.

Une rencontre grâce à « un coup de pression »

Canal+ avait choisi Antoine de Caunes et Daphné Roulier pour coanimer une soirée d’anniversaire devant un public de 6 000 personnes. Pourtant, au départ, Daphné Roulier était réticente à l’idée de prendre part à cet événement en tant qu’animatrice. Elle expliquait qu’elle se considérait avant tout comme journaliste et non comme présentatrice, refusant à plusieurs reprises la proposition. Finalement, sous la pression de la chaîne, elle a accepté, même si ce fut « un peu un couteau dans le dos », selon ses propres termes. Ce choix contraint a finalement été l’élément déclencheur de leur rencontre.

Daphné Roulier raconte qu’elle avait seulement aperçu Antoine de Caunes furtivement dans les loges de maquillage avant cette occasion. De son côté, Antoine de Caunes décrit ce moment comme un véritable « coup de foudre d’une violence inouïe », comparant cette rencontre à un choc électrique qui avait littéralement fait sauter « toutes les lignes à haute tension ». Durant leurs premières réunions de travail, il avoue avoir été tellement bouleversé qu’il en bégayait, ce qui avait étonné leur entourage, habitué à le voir assuré et charismatique en public.

De son point de vue, Daphné Roulier note qu’elle percevait au départ cet Antoine de Caunes comme surestimé, avant de comprendre que son comportement était dû aux sentiments forts qu’il éprouvait. Malgré ce rapprochement évident, le couple a attendu plusieurs semaines avant de s’avouer leur amour mutuel. Depuis, ils partagent leur vie, y compris dans les moments difficiles, comme lors de l’accident de scooter dont Daphné a été victime récemment, où Antoine est resté à ses côtés.