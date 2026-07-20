Secret Story 2026 : le lien mystérieux entre Paola et Vincent Queijo dévoilé

Secret Story 2026 suscite déjà beaucoup d’attention avec le retour du célèbre programme de téléréalité sur TMC. Parmi les candidats de cette quatorzième saison, Paola, une jeune influenceuse de 25 ans originaire de Boulogne-Billancourt, se démarque non seulement par sa stratégie de jeu mais aussi par ses liens personnels avec un ancien candidat emblématique de l’émission, Vincent Queijo. Ce dernier, figure bien connue des fans de la télé-réalité française depuis sa participation en 2013, a révélé connaître Paola depuis plusieurs années et avoir repris récemment contact avec elle dans la capitale.

La saison 14 de Secret Story, lancée le 23 juin, met en scène une dizaine de candidats encore présents dans la « Maison des Secrets » après plusieurs éliminations. Le jeu, toujours aussi intense, est rythmé par les stratégies, alliances et tentatives de découverte des secrets des autres participants. Paola s’illustre cette année par son rôle de protectrice du couple emblématique de la maison, Océane et Arthur, tout en réussissant la performance d’être la première à découvrir un secret : celui de Léonie, prétendument descendante de Louis XV. Son aisance dans le déroulement du programme intrigue, d’autant plus que ses liens avec Vincent Queijo ajoutent une dimension notable à son profil dans cette édition.

Vincent Queijo, aujourd’hui âgé de 36 ans, est une figure incontournable des émissions de téléréalité françaises. Il s’est fait connaître en 2013 lors de sa participation à la septième saison de Secret Story. Depuis, il a poursuivi sa carrière en apparaissant dans plusieurs shows télévisés comme La Villa, Les Anges ou encore Mamans et célèbres. Très actif sur les réseaux sociaux, il est aussi père de famille et a récemment fait une apparition publique pour évoquer ses relations actuelles et anciennes, notamment avec des figures du paysage médiatique telles que Rym Renom, sa précédente compagne.

Lors d’un live animé par son ami Bastos, Vincent Queijo a révélé connaître Paola depuis plusieurs années. Leur première rencontre remonterait à une soirée parisienne, il y a bien longtemps. Après une période de distance durant laquelle Paola a séjourné à l’étranger, les deux ont repris contact. Vincent a précisé : « On s’est remis à discuter, on est allé boire un verre, manger le midi ensemble en toute amitié. » Cependant, il a tenu à souligner qu’il n’y avait jamais eu de relation sentimentale entre eux, précisant aussi qu’ils n’étaient pas en contact permanent.

Cette révélation apporte un éclairage nouveau sur la dynamique actuelle dans la Maison des Secrets, notamment sur les liens personnels tissés en dehors du cadre télévisuel. Vincent Queijo, toujours célibataire, reste une personnalité souvent évoquée dans les coulisses de la téléréalité et continue d’attirer l’attention des médias et des fans. La présence de Paola dans cette édition, enrichie par ce passé commun avec Vincent, ajoute une certaine profondeur à son parcours et à son comportement dans le jeu.

Par ailleurs, cette nouvelle saison a été marquée par plusieurs départs précoces, parmi lesquels Lou, Willy et Arwen, ce qui resserre le groupe à une dizaine de candidats actifs. Une des surprises récentes concerne Kurtis, que l’on croyait éliminé, mais qui a intégré un espace stratégique appelé le « grenier » où il échange avec Romy, la gagnante de la saison précédente. Cette particularité du programme accentue le suspense et les retournements de situation dans la compétition.