Jean-François (L’amour est dans le pré 16) hospitalisé, son moral est bas

Jean-François, ancien candidat emblématique de l’émission « L’amour est dans le pré », a récemment suscité l’inquiétude de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Ce berger ariégeois, qui s’était fait connaître dans la saison 16 du programme diffusé sur M6 en 2021, a dévoilé une photo préoccupante dans laquelle il apparaît hospitalisé, perfusé, allongé dans un lit de clinique. Cette publication, accompagnée d’un message sobre mais alarmant, a rapidement mobilisé sa communauté, attentive à son état de santé.

Depuis son passage dans l’émission, Jean-François avait acquis une certaine notoriété grâce à son authenticité et son mode de vie singulier d’éleveur de brebis dans les montagnes ariégeoises. À l’âge de 53 ans, il s’était ouvert à ses téléspectateurs sur sa vie personnelle, révélant notamment son homosexualité et sa nouvelle relation amoureuse avec Quentin, rencontrée lors d’un événement LGBTQ+ hivernal dans les Pyrénées. Cette révélation avait résonné comme une étape importante dans sa vie, marquée auparavant par un long secret.

Le message publié par Jean-François sur Instagram ce 20 juillet révèle qu’il est actuellement hospitalisé à la Clinique des Cèdres. Il confie avec une grande retenue : « Bonjour à tous ! Me voilà à la clinique des Cèdres. Le moral n’est pas bon. Encore le dos et d’autres choses. » Aucune précision supplémentaire n’a été apportée sur la nature exacte de son mal-être ou de son hospitalisation, ce qui alimente naturellement les interrogations de ses fans et abonnés, soucieux de sa santé.

L’amour est dans le pré : les réactions des internautes face à l’hospitalisation de Jean-François

La publication de Jean-François a rapidement généré de nombreux commentaires de soutien et d’encouragement. Plusieurs internautes ont exprimé leur sympathie, lui souhaitant un prompt rétablissement et beaucoup de courage face à cette épreuve. Parmi eux, des messages tels que « Courage, bon rétablissement », « Repose-toi bien et reviens-nous en forme » ou encore « Force et courage, ne lâche rien » témoignent de l’attachement durable que le public conserve pour ce candidat.

Jean-François n’est pas un inconnu dans l’univers de la télé-réalité agricole, un programme initié en 2006 qui a suivi au fil des saisons le parcours de nombreux agriculteurs à la recherche de l’amour et du bonheur. Depuis ses débuts, « L’amour est dans le pré » s’est imposé comme une émission phare sur M6, portée par l’authenticité de ses participants et la bienveillance de son animatrice Karine Le Marchand. La saison 21 est annoncée pour être diffusée dans les mois à venir, avec quatorze nouveaux agriculteurs dont les portraits ont déjà été dévoilés, mais aucune nouvelle concernant la participation éventuelle de Jean-François n’a été communiquée.

Jean-François avait attiré l’attention du public lors de son passage à la télé, en particulier par sa vie de berger, élevant quelque 450 brebis et agneaux dans les montagnes ariégeoises. Son quotidien difficile contrastait avec ses retrouvailles amoureuses, lesquelles s’étaient soldées par une annonce émouvante en décembre dernier, lorsqu’il avait choisi de se libérer d’un « fardeau » en révélant publiquement son orientation sexuelle. Ce moment de sincérité avait été salué par les téléspectateurs et les observateurs du programme.

Pour l’instant, aucune information officielle sur l’état de santé de Jean-François n’a été communiquée par son entourage ou les structures médicales concernées. Seule reste cette image poignante publiée sur Instagram, qui laisse perceptible la lutte personnelle de cet ancien candidat apprécié de « L’amour est dans le pré ».