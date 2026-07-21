Cette semaine, Amélie Étasse , connue pour son rôle dans la série télévisée à succès Scènes de ménages , fait parler d’elle en expliquant publiquement son refus désormais catégorique de tourner des scènes dénudées dans la série diffusée sur M6. L’actrice a attribué ce choix à une prise de conscience progressive, influencée notamment par le mouvement #MeToo, qui a profondément changé sa manière d’aborder son métier et ses limites personnelles. En parallèle de sa carrière artistique, Amélie partage un autre aspect intimiste de sa vie, en dévoilant la transformation complète de son appartement parisien dans le quartier des Batignolles , un espace qu’elle a entièrement repensé pour en faire un véritable refuge à son image.

Amélie Étasse a ainsi profité d’une opportunité familiale pour investir un appartement situé au dernier étage d’un immeuble haussmannien de ce quartier parisien. À l’origine, ce logement était dans un état de quasi-abandon, avec des espaces peu fonctionnels et une décoration inexistante. La comédienne, loin de se laisser décourager, a fait preuve d’une volonté marquée pour transformer ce lieu brut en un intérieur chaleureux et accueillant. Avec l’aide précieuse de sa mère, elle a fait tomber les cloisons afin de repenser totalement les volumes, privilégiant la lumière naturelle et l’ouverture des espaces. Au centre de sa nouvelle habitation, le salon avec cuisine ouverte est devenu la pièce maîtresse où Amélie passe beaucoup de temps, souvent installée devant son ordinateur avec une ambiance musicale créée par une platine vinyle, symbole de son univers à la fois moderne et un brin rétro.

Du cocon initial à une décoration plus masculine

Après quelques années d’occupation, l’actrice a ressenti le besoin de revoir sa décoration intérieure, estimant que son appartement restait trop féminin à son goût. Son compagnon étant de plus en plus présent, il lui fallait trouver un juste équilibre pour que l’espace reflète désormais leur cohabitation. Elle a donc entrepris une série de travaux, notamment des réaménagements de peinture, en conservant sa préférence pour la marque Farrow & Ball et ses tonalités poudrées. Le blanc lumineux a gagné en importance, tandis que le salon s’est vu agrémenté de niches peintes d’un bleu ardoise élégant et la chambre accueille un mur bleu nuit Hague en tête de lit, apportant modernité et sobriété à l’ensemble.

Dans ce cadre renouvelé, Amélie a également fait le choix de désencombrer, reconnaissant avoir longtemps accumulé trop d’objets, de magazines et de bouquets séchés. Cette démarche de tri vise à gagner en espace et en clarté, réinventant peu à peu son intérieur, tout en préservant certains éléments irremplaçables comme une toile peinte par son frère, une œuvre qu’elle considère comme son trésor personnel et auquel elle est très attachée.

La décoration de l’actrice ne se calque pas sur les tendances standardisées : après avoir jeté un premier coup d’œil aux meubles industriels de grandes enseignes comme Ikea, elle s’est orientée vers un style plus singulier et éclectique. Collections personnelles, brocantes, vide-greniers et ressourceries telles qu’Emmaüs lui ont permis de dénicher fauteuils anciens, tables vintage et objets rétro. Cette sélection d’éléments chinés donne à son intérieur un charme unique et un caractère très vivant.

Un des objets phares du salon est sans doute son juke-box lumineux, parfois qualifié de kitsch par Amélie elle-même, mais qui participe à l’ambiance joyeuse et un peu exubérante. Ce dernier diffuse des couleurs vives, renforçant le côté festif de la pièce par ses éclairages verts, roses et rouges. La musique occupe par ailleurs une place importante dans la vie de l’actrice, entre le juke-box et la platine vinyle, elle écoute une large palette musicale allant du rock indépendant britannique à l’électro soul, sans oublier les artistes français, qui forment la bande-son de ses journées comme de ses soirées entre amis.

La cuisine ouverte sur le salon reflète aussi ce mode de vie convivial d’Amélie Étasse. Préparée pour être un espace de partage, elle conserve en visibilité plusieurs équipements culinaires modernes comme des robots multifonctions, un Rice Cooker et une collection d’épices variées. Amélie apprécie cuisiner pour ses proches, notamment préparer un curry thaï au lait de coco, plat qu’elle affectionne particulièrement lors des dîners entre amis. Malgré toutes ces aménagements, l’actrice confie qu’elle aimerait pouvoir bénéficier d’un extérieur, comme une terrasse, qu’elle imagine décorée avec une grande table en bois, des fleurs et une plancha, parfaite pour prolonger ces moments de convivialité en plein air.