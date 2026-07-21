Joëlle Dambo, grande gagnante du « Meilleur de la crêpe », victime d’injures racistes après sa victoire

Joëlle Dambo, la gagnante de l’émission Le Meilleur de la crêpe diffusée sur France 3, est devenue la cible d’insultes racistes sur les réseaux sociaux après sa récente victoire. Cette situation a provoqué une mobilisation importante dans sa commune de Gomené, dans les Côtes-d’Armor, où plus de 200 personnes se sont rassemblées pour dénoncer ces attaques et soutenir publiquement la cheffe bretonne. Ce rassemblement témoigne d’un élan de solidarité fort au sein de la communauté locale, déterminée à s’opposer aux discriminations raciales.

Quelques semaines seulement après avoir remporté cette compétition culinaire très suivie, Joëlle Dambo a d’abord vu sa réussite saluée par de nombreux habitants, mais aussi entachée par une vague de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Connu pour valoriser les traditions bretonnes, Le Meilleur de la crêpe a fait de Joëlle une figure locale du savoir-faire régional. Pourtant, elle fait face à des injures racistes qui ont conduit ses soutiens à s’organiser pour dénoncer publiquement ces comportements inacceptables.

Cette mobilisation s’est concrétisée par un rassemblement dimanche 19 juillet devant La Crêperie des Légendes, le restaurant créé par Joëlle Dambo en mars 2025 avec son associé Christopher Creus. Ce lieu est vite devenu un symbole de la gastronomie bretonne contemporaine, alliant tradition et innovation, et sert aujourd’hui de point de rassemblement pour la communauté locale.

« Je ne suis pas un singe. Je suis la Bretagne ! »

Face à la foule venue la soutenir, Joëlle Dambo a pris la parole avec émotion pour répondre directement aux propos racistes dont elle est victime. « Je ne suis pas un singe. Je suis Joëlle Dambo, la crêpière de Gomené. Je suis la Bretagne ! » a-t-elle affirmé avec force. Ces mots, largement applaudis par l’assemblée, rappellent combien elle s’inscrit dans une identité régionale fièrement assumée, malgré les attaques fondées sur ses origines.

Sa déclaration a été relayée par plusieurs médias locaux et nationaux, contribuant à donner une visibilité importante au combat contre les discriminations raciales. Elle souligne aussi l’importance du respect et de la reconnaissance de la diversité au sein des territoires bretons.

Un fort soutien local rassemblant plus de 200 personnes

Le rassemblement devant La Crêperie des Légendes a réuni plus de 200 personnes, soutenues initialement par une association du pays de Loudéac. L’événement a pris une forme ouverte, attirant une participation large au-delà de la sphère associative initiale. Parmi les participants, des habitants, des acteurs locaux, mais aussi des amateurs de la gastronomie bretonne, tous unis pour afficher leur solidarité avec la cheffe. Les manifestants ont condamné avec vigueur les propos racistes qui ont visé la restauratrice depuis quelques semaines.

Très émue, Joëlle Dambo a exprimé sa gratitude à l’égard de cette mobilisation spontanée. Ce soutien public met en lumière l’attachement profond de la population à ses valeurs et à la justice sociale.

Parcours et détermination intacte malgré les attaques

Avant sa victoire dans Le Meilleur de la crêpe, Joëlle Dambo avait déjà fait parler d’elle dans le milieu gastronomique breton. En septembre 2025, elle a remporté le concours national de la galette de blé noir, décrochant également la Galette d’or, une distinction prestigieuse très prisée par les professionnels de la région.

Malgré les messages haineux, la cheffe assure qu’elle continuera son activité avec la même passion et détermination. Elle a affirmé « je ne lâcherai rien », témoignant ainsi de sa volonté de poursuivre son travail culinaire tout en s’inscrivant dans un combat plus large contre le racisme, « ces attaques touchent ce que nous sommes, nous les Bretons. Un peuple fier, solidaire et uni. »