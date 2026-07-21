Émilie Tran Nguyen placée en garde à vue pour usage de produits stupéfiants

Émilie Tran Nguyen, journaliste emblématique de France Télévisions depuis dix ans, est au cœur d’une controverse majeure qui soulève de nombreuses interrogations dans le paysage médiatique français. Selon une information révélée par Le Figaro ce 21 juillet 2026, la journaliste de 41 ans a été placée en garde à vue mi-juin pour usage de stupéfiants, une affaire qui éclaire d’un jour nouveau son départ récent du groupe audiovisuel public.

Cette révélation intervient quelques semaines après l’annonce initiale de son départ de France Télévisions. Début juillet, Le Parisien avait informé que la présentatrice d’En Société, émission non reconduite à la rentrée précédente, quittait le groupe après une décennie de collaboration. Parallèlement à sa fonction principale, Émilie Tran Nguyen intervenait régulièrement dans l’émission C à vous sur France 5. Jusqu’à la fin juin, elle semblait jouir d’une présence médiatique soutenue, avant que son compte Instagram ne s’arrête brusquement le 18 juin, date correspondant aux premiers troubles judiciaires évoqués.

Selon les précisions apportées par le journaliste Clément Garin sur le réseau social X (anciennement Twitter), l’interpellation d’Émilie Tran Nguyen s’est déroulée en flagrant délit, lors d’une transaction de stupéfiants à Paris. Elle aurait été arrêtée par un policier en civil, acte qui a conduit à sa garde à vue. Cette dernière, confirmée par Le Figaro à l’aide d’une source judiciaire, indique que la journaliste fait face à une procédure pour usage de produits illicites. Suite à l’incident, elle aurait été suspendue sine die par ses employeurs.

Émilie Tran Nguyen et la riposte médiatique : le soutien de Christophe Hondelatte

Dans un contexte où peu de personnalités publiques ont pris la parole pour soutenir Émilie Tran Nguyen, l’une des rares figures à avoir réagi publiquement est Christophe Hondelatte. Ancien visage du journal de 20 heures de France 2 et présentateur de l’émission judiciaire Faites entrer l’accusé, Hondelatte a vivement critiqué la manière dont Clément Garin a relayé l’information sur X. Selon lui, diffuser des informations personnelles et sensibles relèverait d’une atteinte grave à la vie privée, mettant en avant le caractère intrusif et sensationnaliste de ce type de reportage.

La polémique s’est amplifiée avec la réponse de Clément Garin qui a vivement répliqué, rappelant le passé controversé de Christophe Hondelatte, notamment des critiques quant à son comportement supposé sexiste et ses relations conflictuelles avec ses équipes. Ces accusations croisées ont alimenté un débat virulent sur la déontologie journalistique dans cette affaire.

À ce jour, Émilie Tran Nguyen n’a pas fait de déclaration officielle concernant son placement en garde à vue ni au sujet de son départ de France Télévisions. L’affaire demeure au stade des enquêtes en cours, tandis que la journaliste reste absente des réseaux sociaux depuis le début des révélations. Aucun élément supplémentaire n’a été communiqué quant à l’évolution judiciaire ou à son avenir professionnel.