Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles déjà séparée de Jordan Bardella

La relation entre Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et Jordan Bardella, rendue publique début avril en une de Paris Match, suscite une forte attention médiatique. La princesse, âgée de 22 ans et héritière de la maison des Deux-Siciles, et le président du Rassemblement national auraient noué leur relation quelques mois auparavant à Monaco, lors du Grand Prix de Formule 1.

Malgré l’exposition médiatique du couple, Maria Carolina n’a pas interrompu ses engagements familiaux et culturels. Début mai, elle a préféré accompagner sa famille à Venise plutôt que de séjourner aux côtés de son compagnon, pour une visite liée à un événement artistique international.

Le déplacement à Venise s’est déroulé sans la présence de Jordan Bardella.

Venise : la Biennale en famille

Maria Carolina et sa mère, la princesse Camilla, ont débarqué à Venise le 6 mai pour la préouverture de la 61e Biennale internationale d’art. La manifestation, dont l’ouverture officielle est programmée au 9 mai 2026, se poursuivra jusqu’au 22 novembre et porte le titre « In Minor Keys ». Cette édition rend hommage à sa commissaire Koyo Kouoh, décédée en mai 2025, et les organisateurs ont choisi de poursuivre le projet initié par la critique d’art.

Sur ses stories Instagram, la princesse a identifié le compte de sa mère et publié deux photographies : l’une depuis la proue d’une embarcation circulant dans un canal aux façades ocre et rouge, au moment où le ciel prend des tons rosés ; l’autre, en plein soleil, face à la basilique Santa Maria della Salute avec une gondole en avant-plan sur le Grand Canal.

Selon Point de Vue, la visite en avant-première comprenait des œuvres et installations singulières, dont un robot humanoïde capable de réaliser de la calligraphie — la princesse Camilla lui aurait demandé d’écrire le sinogramme correspondant au mot « rêve » — ainsi qu’un arbre dont le large socle peut pivoter.

Bien que Jordan Bardella ne soit pas allé à Venise, il demeure très présent dans la communication publique autour du couple. Invité sur CNews le 5 mai, il a expliqué avoir dû rendre leur relation publique en raison d’un suivi par des paparazzis, affirmant que, pour eux, il était devenu nécessaire d’assumer cette visibilité : « À un moment donné, nous avons décidé d’assumer ce qui relevait pour nous de l’évidence. Elle en est très heureuse, j’en suis très heureux. »

Interrogé sur une éventuelle implication politique de Maria Carolina, il a répondu : « Non. Je crois que ce n’est pas son souhait. »

La princesse, de son côté, poursuit apparemment ses activités culturelles, familiales et mondaines, sans engagement annoncé dans l’arène politique, et a été vue à l’aise sur les canaux vénitiens.