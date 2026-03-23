Le prince William fait le buzz pour son fessier après un défi cycliste caritatif

Suite à sa participation remarquée à un défi cycliste caritatif, le prince William a suscité un vif intérêt en ligne, notamment à propos de son postérieur, provoquant une série de réactions amusées au Royaume-Uni.

Présent comme invité surprise aux côtés de Greg James, animateur de BBC Radio 1, le prince de Galles a enfourché un vélo pour soutenir Comic Relief. Après avoir pédalé près de 40 minutes dans le Yorkshire aux côtés de l’animateur, Greg James a salué sa condition physique en évoquant la puissance de ses jambes et l’effort fourni par ses fessiers, commentaire qui a rapidement été relayé et commenté par les internautes.

L’action avait un objectif solidaire : Greg James a parcouru environ 1 000 kilomètres à vélo à travers le Royaume‑Uni, terminant son périple à Édimbourg et ayant permis de collecter plus de 4 millions de livres pour Comic Relief. Le prince William a salué cet engagement en soulignant que donner l’exemple en aidant autrui était l’essentiel et en rappelant l’importance d’épauler les personnes vulnérables.

William, adepte du sport

Le prince entretient une pratique sportive régulière et privilégie les activités de plein air pour préserver sa forme malgré un agenda chargé. Il participe notamment au polo, sport pour lequel il revêt parfois la tenue adaptée plutôt que son costume, et il s’illustre également occasionnellement lors de démonstrations de basketball, de football ou de curling. Avec son épouse, Kate Middleton, il apprécie le padel, discipline mêlant des éléments du tennis, du squash, du tennis de table et de la pelote basque. Sur le plan du rugby, il soutient l’équipe du pays de Galles tandis que son épouse est marraine de l’équipe d’Angleterre.