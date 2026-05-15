Charles III rachète la propriété voisine pour préserver l’intimité de Camilla dans le Wiltshire

Le 9 avril 2026 marque pour Charles III et Camilla Parker Bowles l’anniversaire de leur mariage, célébré initialement le 8 avril 2005.

Leur relation, née plusieurs décennies plus tôt, a longtemps été soumise à l’attention et aux critiques publiques avant d’atteindre une forme d’acceptation au fil du temps.

Le souverain a récemment pris des mesures financières importantes afin de préserver l’intimité du lieu de vie de la reine consort.

Acquisition voisine pour protéger la tranquillité de la résidence

Leur liaison remonte aux années 1970, donc bien avant les aléas médiatiques et les contraintes liées aux fonctions royales. Elle a perduré malgré des périodes de confidentialité, des mariages distincts et des tensions institutionnelles.

Après leur union en 2005, et depuis l’accession au trône de Charles III en 2023 à la suite du décès d’Elizabeth II, les époux se montrent solidaires publiquement, tout en cultivant leur vie privée dans des lieux discrets, notamment dans le Wiltshire où Camilla possède une maison appréciée.

Ray Mill House, située dans la campagne anglaise, a été acquise par Camilla dans les années 1990 après son divorce. La propriété est perçue comme un symbole d’autonomie et un espace éloigné des contraintes du protocole.

Proche de son entourage, cette résidence est décrite comme un lieu où la reine consort peut mener une vie plus simple et protégée. La perspective de voir la propriété voisine transformée en lieu de réception pour mariages a ainsi suscité des inquiétudes liées aux allées et venues et à la perte d’intimité.

Face à ce projet — qui impliquait des événements réguliers et des nuisances potentielles — l’inquiétude de Camilla a augmenté. Les proches ont exprimé la crainte de fêtes et d’afflux de visiteurs fréquents à proximité immédiate.

Pour répondre à cette situation, Charles III a procédé à l’achat de la propriété mitoyenne. L’opération s’est élevée à environ 3,5 millions d’euros et a été financée sur des fonds privés.

Les autorités proches du dossier ont présenté cet achat comme une « solution pragmatique » destinée à garantir la sécurité et la quiétude de la reine consort, en précisant qu’il s’agissait d’éviter le recours à des fonds publics.

Dans le contexte d’une année 2024 marquée par des difficultés, notamment sur le plan de la santé, cette acquisition permet à Camilla de continuer à fréquenter sa résidence du Wiltshire sans craindre les intrusions ou les nuisances annoncées.