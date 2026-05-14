Jean-Luc Lahaye évoque « le drame de ma vie » après l’accident de sa fille Margaux, devenue paraplégique

Jean-Luc Lahaye s’est livré avec émotion lors d’une interview accordée à Karim Sebbouh, revenant sur l’accident qui a bouleversé la vie de sa fille Margaux le 22 septembre 2019. Le chanteur, habituellement discret, a évoqué la gravité du sinistre — une chute depuis un deuxième étage — et la mobilisation de ses admirateurs autour d’une cagnotte destinée à financer un traitement expérimental à l’étranger.

Face au journaliste, le regard voilé et la voix chargée, Jean-Luc Lahaye a qualifié cet épisode de « drame de sa vie ». Il a précisé que la chute était survenue après la chute d’une porte-fenêtre dépourvue de garde-corps et a indiqué que sa fille avait « perdu l’usage de ses jambes, uniquement de ses jambes ». Bien que le terme « paraplégique » ait été utilisé par l’intervieweur, l’artiste s’y refuse, expliquant qu’il ne veut pas réduire Margaux à un diagnostic et soulignant qu’elle « va très bien », est « belle », vit dans le sud et est devenue mère il y a trois ans.

Le chanteur a également raconté la cruauté du hasard : le même après-midi, ils étaient réunis sur son centre de parachutisme et Margaux avait, selon lui, « fait sauter des copains à elle en tandem ». Il lui avait proposé de l’accompagner à son concert à Auxerre ce soir-là ; elle avait décliné pour rester fêter l’événement avec des amis. Quelques heures plus tard, l’accident est survenu à seulement 300 mètres de chez lui.

La cagnotte et les espoirs portés par un traitement expérimental en Suisse

La collecte de fonds évoquée pendant l’entretien a été lancée par des fans, « à mon insu », a indiqué Jean-Luc Lahaye. Après en avoir discuté avec sa compagne Paola, il a choisi de ne pas s’opposer à cette initiative, la qualifiant de « belle initiative ». L’objectif affiché est de financer un traitement en Suisse mis au point par un professeur présenté comme pionnier : un dispositif d’implants, décrits comme des « bridges », conçus pour enjamber la lésion de la moelle épinière et permettre la transmission de l’influx nerveux au-delà de la zone endommagée.

Jean-Luc Lahaye a pris soin de nuancer les attentes liées à ce traitement : « La recherche n’est pas encore tout à fait achevée pour qu’il y ait une vraie certitude de cette guérison », a-t-il déclaré. Il a toutefois exprimé sa confiance dans les avancées scientifiques et technologiques, estimant que l’intelligence artificielle jouera un rôle déterminant dans les progrès à venir sur les lésions médullaires. « Dans le monde, en premier, qui va trouver la solution méritera le prix Nobel », a-t-il ajouté.

Le chanteur a conclu ses propos en évoquant la douleur d’un parent confronté à une telle situation : « Quand ça arrive à votre enfant, c’est insupportable. »