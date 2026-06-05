Céline Dion approchée pour être marraine de Star Academy 2026, sans Michael Goldman

Michael Goldman quitte la direction de la Star Academy et TF1 vise un coup médiatique : la production a contacté Céline Dion pour lui proposer d’être la marraine de la saison attendue à l’automne 2026, selon des informations du Parisien. Le calendrier de la star québécoise, présente en France pour une série de concerts à Paris La Défense Arena à partir du 12 septembre, coïncide avec le lancement prévu de l’émission autour de la mi‑octobre.

Après quatre saisons consécutives à la tête du château depuis le retour du télé‑crochet en 2022, Michael Goldman a pris la décision de quitter son poste de directeur. Fils de Jean‑Jacques Goldman, il est devenu l’un des visages de la renaissance du programme et a supervisé les victoires récentes d’Anisha, Pierre Garnier, Marine et Ambre.

Sous sa direction, la Star Academy a vu aussi émerger une nouvelle génération d’artistes citée par la production, comme Helena, Lénie, Marguerite et Julien Lieb, désormais présents sur les scènes et bénéficiaires de certifications musicales. Le nom de Quentin Mosimann, lauréat de la saison 2007, est évoqué comme un possible successeur à la direction du château.

Un casting technique et artistique remanié, et la piste Céline Dion

Le départ de Michael Goldman s’inscrit dans une série de changements pour la rentrée 2026. Cette semaine, Marlène Schaff a confirmé qu’elle quittait le programme après plusieurs saisons comme professeure d’expression scénique. TF1 prépare donc une saison profondément remaniée, tant au poste de direction qu’au sein du corps professoral.

La situation judiciaire de Lucie Bernardoni, répétitrice depuis le retour de l’émission et compagne de Michael Goldman, pèse également sur la configuration de la prochaine saison. L’ancienne candidate de la saison 4 doit être jugée fin septembre dans une affaire de violences intrafamiliales visant sa fille, accusations qu’elle conteste fermement, selon les éléments divulgués par la presse.

Sur le plan artistique et médiatique, la priorité de TF1 et d’Endemol semble être de séduire une tête d’affiche internationale. La production a pris contact avec Céline Dion pour lui proposer d’être la marraine de la saison 2026, un rôle qu’elle avait déjà accepté en 2007, année du sacre de Quentin Mosimann.

La présence annoncée de la chanteuse au cours de l’automne en France, pour ses concerts à Paris La Défense Arena à partir du 12 septembre, offre une fenêtre temporelle compatible avec le démarrage de l’émission au début des vacances de la Toussaint. TF1 et Endemol espèrent convaincre la star de renouer avec le télé‑crochet près de vingt ans après son premier rôle de marraine.