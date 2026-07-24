Aya Nakamura, Gims, Katy Perry : des dizaines de festivaliers aux Vieilles Charrues souffrent de troubles digestifs, nausées et vomissements

Des dizaines de festivaliers ayant assisté aux Vieilles Charrues dans le Finistère ont signalé des troubles digestifs, nausées et vomissements, des symptômes que les organisateurs attribuent pour l’instant à de possibles épisodes de déshydratation ; des analyses de l’eau ont été lancées par l’organisation.

Selon des témoignages recueillis par plusieurs médias locaux, des participants ont senti apparaître des douleurs abdominales et des nausées pendant le week-end du festival auquel ont participé des têtes d’affiche telles qu’Aya Nakamura, Gims ou Katy Perry. Les chiffres avancés par l’organisation évoquent « quelques dizaines de personnes » prises en charge sur un public total estimé à 280 000 festivaliers.

Les informations relayées par Le Parisien et Le Télégramme indiquent que, pour certains festivaliers, les symptômes sont apparus dès le samedi et se sont poursuivis dimanche, perturbant leur expérience sur le site.

Déshydratation suspectée, analyses de l’eau lancées

Claire Mallard, responsable de la communication du festival, a écarté pour l’instant l’hypothèse d’une intoxication alimentaire à grande échelle, en rappelant que le nombre de personnes prises en charge restait limité par rapport à l’affluence globale. Elle précise que, d’après les médecins présents, il s’agirait « très probablement de symptômes liés à de sévères déshydratations« .

La période récente a été marquée par des épisodes de fortes chaleurs en plusieurs régions de France, un contexte qui peut favoriser la déshydratation chez des personnes exposées longtemps à la chaleur et à une activité physique prolongée. Plusieurs manifestations musicales ont d’ailleurs modifié ou annulé leurs éditions 2026 en raison de la canicule, citent les mêmes sources.

L’Assurance Maladie est citée par Le Parisien pour détailler les signes classiques de la déshydratation : sensation de soif, lèvres sèches, diminution des urines, fatigue inhabituelle, vertiges, perte de force, maux de tête, fièvre ou état de confusion. Ces symptômes recoupent ceux signalés par certains festivaliers.

Parallèlement, des participants ont formulé des interrogations sur la qualité de l’eau disponible dans certains campings et emplacements du festival. En réponse, les organisateurs ont annoncé le lancement d’analyses de l’eau afin d’en vérifier la conformité et d’identifier toute anomalie éventuelle.