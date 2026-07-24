Véronique Jannot met en garde les candidats de la Star Academy après la mort de Filip des 2Be3

La comédienne Véronique Jannot a livré une critique nuancée de la relance de la Star Academy sur TF1, pointant les dérives des phénomènes éphémères et l’absence d’accompagnement durable pour les jeunes talents . Selon elle, si le télé-crochet redonne une vitrine à des artistes en herbe, il soulève aussi la question de la gestion de la carrière une fois la lumière retombée. Une nouvelle édition est d’ailleurs déjà en préparation et devrait prochainement être diffusée sur la chaîne.

Révélée au début des années 1980 grâce à la série Pause café, Véronique Jannot a accepté de commenter le retour du format au micro de Ciné Télé Revue. Elle reconnaît le succès populaire de l’émission mais émet des réserves sur son fonctionnement et sur les conséquences pour les participants une fois l’émotion des téléspectateurs passée.

Jannot dénonce notamment la rapidité avec laquelle certains candidats sont « portés là‑haut » avant de retomber. « Ces gamins sont portés là‑haut et puis passé la Star Ac’, il se passe quoi ? C’est ça le problème », a‑t‑elle déclaré, en élargissant son constat à « toutes les émissions qui portent les jeunes au pinacle » sans toujours leur donner les clés pour gérer l’après.

Un équilibre entre exposition médiatique et préparation à l’après

Pour appuyer son inquiétude, la comédienne a cité le cas de Filip Nikolic, ancien membre du groupe 2Be3, rappelant que l’arrêt brutal d’une carrière médiatisée peut avoir des conséquences lourdes. Nikolic est décédé le 16 septembre 2009 à l’âge de 35 ans des suites d’une prise excessive d’anxiolytique, un parcours que Jannot évoque comme exemple des risques liés aux phénomènes de mode.

Malgré son ton critique, Véronique Jannot distingue des apports positifs aux émissions comme la Star Academy. Elle souligne que ces formats peuvent être formateurs sur le plan professionnel : « ça apprend aux jeunes la dimension artistique et la dimension du travail », a‑t‑elle précisé, insistant sur le travail derrière la voix et le talent.

Selon elle, la sélection et la mise en scène d’artistes en devenir permettent aussi de « développer une personnalité » et « se créer de vrais repères personnels » quand l’encadrement et l’accompagnement sont présents. Ce point met en lumière la tension entre exposition médiatique immédiate et nécessité d’un suivi durable, que Jannot présente comme une clé pour la pérennité d’une carrière.

La comédienne met enfin l’accent sur l’importance d’un entourage solide pour les jeunes artistes : sans « être bien ancré en soi » et sans « être bien entouré », la célébrité soudaine devient, selon elle, « compliquée » à gérer. Ce constat rejoint les débats actuels sur la responsabilité des productions et des diffuseurs envers les participants de télé‑crochets.

Depuis sa relance après plusieurs années d’absence, la Star Academy enchaîne les saisons et continue de séduire le public, ce qui explique la préparation d’une nouvelle édition sur TF1.