Côte d’Ivoire : l’Aïd el-Fitr célébré ce vendredi

La communauté musulmane de Côte d’Ivoire célébrera l’Aïd el-Fitr le vendredi 20 mars 2026, marquant la fin du mois de Ramadan. L’annonce a été faite ce mercredi 18 mars par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), à travers un communiqué lu par son porte-parole, l’imam Sékou Sylla.

Selon l’instance religieuse, le croissant lunaire n’a été observé sur aucune partie du territoire national dans la nuit du mercredi, entraînant la poursuite du jeûne pour une journée supplémentaire. Les fidèles musulmans accompliront ainsi les 30 jours de Ramadan avant de célébrer la fête de rupture.

Le COSIM, en collaboration avec le CODISS, appelle les musulmans à poursuivre les actes de dévotion, notamment les prières et les actions de solidarité, en attendant la célébration. Les autorités religieuses invitent également à préparer cette fête dans un esprit de paix, de cohésion sociale et de partage.

Fête majeure de l’islam, l’Aïd el-Fitr est marquée par une prière collective, généralement organisée dans les grandes mosquées et espaces publics, suivie de visites familiales et de gestes de générosité envers les personnes démunies. Elle symbolise l’achèvement d’un mois de discipline spirituelle et de renforcement de la foi.

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