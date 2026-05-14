Prince Harry réaffirme son appartenance à la famille royale

En séjour en Ukraine, le prince Harry a fait des déclarations concernant la famille royale, dont il s’était éloigné avec son épouse Meghan Markle il y a quelques années.

Son passage à Kiev, intervenu le jeudi 23 avril, a surpris certains observateurs, alors que son père, le roi Charles III, était aux États‑Unis pour une entrevue avec Donald Trump.

Le prince avait renoncé à ses fonctions royales en 2020 et avait pris ses quartiers aux États‑Unis avec Meghan et leurs enfants; ses mémoires, parues trois ans plus tard, ont relancé les tensions autour de ses relations avec la famille royale.

Objectifs affichés lors du déplacement

Durant son intervention en Ukraine, il a affirmé qu’il demeurait membre de la famille royale et a insisté sur le fait qu’il était présent pour travailler, en accomplissant selon lui des missions auxquelles il se sent destiné.

Le déménagement aux États‑Unis a entraîné pour lui et son épouse la perte du statut de « membre actif de la famille royale » ainsi que de la protection policière systématique assurée par les fonds publics britanniques.

À Kiev, il a également lancé un appel lié au conflit ukrainien en s’adressant à Vladimir Poutine et aux autorités américaines, demandant aux États‑Unis de respecter leurs engagements issus des traités internationaux au regard de leur rôle dans la sécurité mondiale et la stabilité stratégique.