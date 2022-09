Funérailles de reine Elizabeth II: le prince Harry «interdit» de porter l’uniforme militaire

Le prince Harry est «interdit» de porter l’uniforme militaire lors de la veillée funèbre pour la reine à Westminster Hall à cause du Megxit mais le prince Andrew est autorisé à le faire «comme marque spéciale de respect».

Le fils cadet du roi Charles III, le prince Harry, s’est vu interdire de porter l’uniforme militaire s’il décide d’assister à la veillée funèbre de la reine Elizabeth II à Westminster Hall. Dans le même temps, le prince Andrew cité dans une affaire d’agression s3xuelle en raison de son rôle dans le scandale Jeffrey Epstein est autorisé à s’afficher en uniforme militaire.

«Je comprends que, contrairement au prince Andrew, le prince Harry ne sera pas autorisé à porter l’uniforme lors de la veillée finale à Westminster Hall. Sans doute un coup dur pour le duc de Sussex, qui a servi pendant 10 ans et a parlé ce matin de la reine comme étant son »commandant en chef »’, a tweeté cet après-midi l’ami et journaliste préféré de Meghan Markle, Omid Scobie.

La reine reposera en état à Westminster Hall du mercredi à 17h jusqu’à 6h30 le lundi 19 septembre, le jour des funérailles nationales. Le palais de Buckingham n’a pas encore confirmé l’heure à laquelle la veillée aura lieu et quels membres de la famille royale assisteront à l’événement. A noter que les membres actifs de la famille royale porteront l’uniforme lorsqu’ils seront présents à cinq cérémonies pendant la période de deuil de la reine.

Andrew a renoncé à son statut de HRH et a été dépouillé de tous ses rôles militaires honorifiques, y compris celui de colonel des Grenadier Guards, en raison de son amitié avec Epstein et des allégations de l’une des « esclaves s3xuelles » du pédophile, Virginia Roberts, selon lesquelles le fils royal l’a agressée sexuellement lorsqu’elle était mineure. De son côté, Harry et Meghan ont également été déchus de leurs titres après avoir quitté leurs fonctions royales et quitté le Royaume-Uni pour la Californie.