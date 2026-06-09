Maria Carolina Bourbon des Deux-Siciles pose avec Kimi Antonelli lors du gala à Monaco

Le week-end du Grand Prix de Monaco, le 7 juin 2026, a vu la présence sur le Rocher de la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, accompagnée de son compagnon Jordan Bardella, à l’occasion de la 83e édition de l’épreuve.

Depuis les tribunes officielles, le couple a assisté à la victoire du jeune pilote italien Kimi Antonelli : à 19 ans, il a signé sa cinquième victoire consécutive en Formule 1 et est devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire du Grand Prix de Monaco.

La soirée, organisée à la Salle des Étoiles du Sporting Monte‑Carlo, a donné lieu à des publications de la princesse sur Instagram, où elle a partagé d’abord une image du pilote Mercedes sur le podium, puis une photographie la montrant à ses côtés lors de la réception.

Soirée et moments partagés

La journée avait commencé dans une ambiance familiale : Maria Carolina était vêtue d’un ensemble blanc et, dans les tribunes officielles, elle a retrouvé Jordan Bardella. L’élu européen portait un costume bleu marine, une chemise bleu ciel et une cravate à pois blancs ; le couple a pris des selfies et partagé des instants de complicité.

Leur présence sur ces gradins rappelait un précédent : c’est à ce même Grand Prix, un an plus tôt, qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois, anniversaire célébré cette année lors de l’événement monégasque.

La course a connu plusieurs incidents : un accident impliquant Lance Stroll, une sortie de route de Charles Leclerc, un drapeau rouge et un départ arrêté. Malgré ces aléas, Antonelli a conservé l’avantage pour s’imposer devant Lewis Hamilton et Isack Hadjar.

Pour le gala, Maria Carolina s’est rendue à la Salle des Étoiles en compagnie de sa famille. Le prince Charles et la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, duc et duchesse de Castro, étaient présents avec leurs deux filles. Selon nos confrères d’Ode, la princesse portait une robe lilas signée Elisabetta Franchi ; sa sœur, la princesse Maria Chiara, avait opté pour une tenue claire agrémentée de liserés noirs perlés formant des nœuds.

La liste des invités comprenait notamment Charlene et Albert de Monaco, Alexandra de Hanovre et Ben‑Sylvester Strautmann, Louis et Marie Ducruet, ainsi que la princesse Eulalia d’Orléans‑Bourbon. Jordan Bardella n’était pas présent au gala.

Lors de la soirée, Maria Carolina a posé aux côtés du vainqueur du jour, Kimi Antonelli, photographies qu’elle a diffusées sur son compte Instagram — d’abord une image du podium, ensuite une photo prise durant la réception — des clichés largement relayés sur les réseaux sociaux.