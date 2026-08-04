Meghan Markle : que devient la petite maison de Toronto où elle avait caché le prince Harry

Avant de devenir duchesse de Sussex, de s’installer à Kensington Palace puis de déménager en Californie avec le prince Harry, l’ancienne actrice vivait à Toronto.

Durant le tournage de la série Suits, elle résidait dans une maison du quartier de Seaton Village.

La maison torontoise et les étapes clés de leur relation

Entre 2011 et 2017, Meghan Markle partageait son quotidien entre les plateaux de Suits et cette résidence torontoise, où elle vivait avec ses deux chiens, Bogart et Guy.

La relation avec le prince Harry a commencé en 2016 ; la maison a servi de lieu de rencontre discret et de refuge alors que le couple cherchait à préserver son intimité. Dans ses mémoires, le duc de Sussex revient sur ce premier séjour au Canada, évoquant notamment les promenades avec les chiens dans les parcs du voisinage et la précaution qu’ils prenaient pour éviter d’attirer l’attention, y compris en adoptant des déguisements.

Leur relation a été officialisée lors des Invictus Games organisés à Toronto en septembre 2017. Peu de temps après, Meghan Markle a quitté le Canada pour rejoindre le Royaume‑Uni.

La propriété, située au 10 Yarmouth Road dans le secteur voisin de The Annex et de Seaton Village, a été mise en vente en 2024 et vendue pour environ 1,4 million de dollars canadiens, soit un peu plus de 1,2 million d’euros selon les estimations publiées à l’époque.

Si la façade conserve des éléments de l’architecture d’origine, l’intérieur a été modernisé lors de plusieurs travaux. La porte d’entrée a été repeinte d’une teinte turquoise inspirée du bleu Tiffany. Les pièces intérieures privilégient les tons gris et beige ainsi que des matériaux naturels ; le salon est aménagé autour de grands canapés et la cuisine est équipée d’appareils contemporains.

La maison comprend trois chambres, deux salles de bains de style spa, un sous‑sol aménageable, un garage et une cour privée. À l’arrière, une terrasse pavée accueille un barbecue et des espaces de détente.

Actuellement, le prince Harry et Meghan Markle résident à Montecito avec leurs enfants, Archie et Lilibet.

Avant ces événements, Meghan Markle était notamment connue pour son interprétation de Rachel Zane dans la série Suits ; par la suite sont intervenus les fiançailles avec le prince Harry, le mariage royal en 2018, des tensions avec la famille royale, le Megxit et le départ vers les États‑Unis.