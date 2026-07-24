Meghan Markle publie des clichés d’Archie et Lilibeth au domaine où repose Diana

Après une brève incursion dans la vie politique, Meghan Markle a recentré sa carrière sur la comédie, obtenant un rôle majeur dans la série Suits qu’elle a ensuite quittée pour vivre sa relation avec le prince Harry.

Leur séjour au Royaume‑Uni, début juillet, a été ponctué de multiples rebondissements logistiques avant qu’ils ne fassent une halte à forte charge symbolique.

Le 23 juillet 2026, la duchesse de Sussex a publié sur son compte Instagram une série de photos légendées « Vacances d’été ». Ces images montrent Archie et Lilibet se promenant dans le domaine d’Althorp, lieu où la princesse Diana a grandi et où elle repose sur une île aménagée au milieu d’un lac.

Visite à Althorp et déroulé du séjour britannique

Le domaine d’Althorp, propriété du comte Charles Spencer, accueille des visiteurs depuis 1953. Le public est autorisé une fois par an à se recueillir sur place en mémoire de la princesse Diana, décédée le 31 août 1997 à Paris.

Sur la photo principale diffusée par Meghan Markle, Lilibet apparaît au premier plan; son deuxième prénom rend hommage à Diana. Devant elle, le prince Harry et Archie avancent côte à côte, chacun tenant un bouquet destiné à être déposé sur la tombe de la princesse.

Un autre cliché montre Archie pieds nus dans les vastes pelouses de la propriété. Ces photographies constituent, selon la publication, les seuls témoignages visuels du passage des Sussex au Royaume‑Uni.

D’après BFMTV, la famille a ensuite prolongé ses vacances au Portugal, où le couple a récemment acquis un bien à proximité de la résidence de la princesse Eugenie.

L’organisation du déplacement a en outre connu plusieurs incidents et problèmes de communication. Le prince Harry est arrivé seul à Londres dans un premier temps, évoquant d’importantes inquiétudes pour la sécurité de sa famille. Face à ces craintes, le palais de Buckingham, qui devait initialement lui fournir un hébergement, a retiré cette invitation, selon des médias.

Meghan Markle et les enfants ont finalement rejoint le prince à Londres de manière discrète. Ce regroupement a permis des retrouvailles privées avec le roi Charles III et la reine Camilla à Highgrove, confirmées par le palais de Buckingham. Il s’agissait de la première rencontre du souverain avec ses deux petits‑enfants depuis juin 2022.

La Couronne n’a communiqué aucune image de cette réunion, laissant aux photos d’Althorp le soin de témoigner publiquement du séjour des Sussex au Royaume‑Uni.